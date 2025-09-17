Bemondták az elemzők: eddig menetelhet az arany

A Deutsche Bank jelentősen megemelte a 2026-os aranyár-előrejelzését, elsősorban az erős jegybanki kereslet, a potenciális dollárgyengülés és a Fed várható kamatcsökkentési ciklusa miatt - írja a Reuters.

A Deutsche Bank szerdán 300 dollárral,

unciánként 4000 dollárra emelte a 2026-ra vonatkozó aranyár-előrejelzését

az áprilisban várt 3700 dolláros szintről. A bank döntését több tényezővel indokolta, köztük azzal, hogy a Federal Reserve 2026-ban a korábban vártnál alacsonyabb kamatszintet tarthat fenn a 2025-re előrejelzett három kamatcsökkentést követően.

Az elemzők szerint az aranyárak emelkedését támogatja a Federal Open Market Committee összetételében várható változás és a Fed függetlenségét érintő kihívások is. A jegybank éppen ma jelenti be legújabb monetáris politikai döntését, miközben több kihívással is szembesül, beleértve a vezetését érintő jogi vitákat és Donald Trump amerikai elnök törekvéseit a kamatpolitika és a jegybank munkakörének erőteljesebb befolyásolására.

A Deutsche Bank ezen felül kiemelte, hogy

a globális aranykerslet továbbra is a 2011-2021-es átlag kétszeresén áll, amit nagyrészt Kína hajt.

Emellett az arany kínálata idén 4%-kal marad el a várt szinttől, ami tovább erősíti az áremelkedés lehetőségét.

A bank ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is: a részvénypiacok erős teljesítménye, az aranyárak negyedik negyedéves szezonális gyengesége (a 10 és 20 éves történelmi trendek alapján), valamint az amerikai gazdasági feltételek, amelyek arra késztethetik a Fedet, hogy 2026-ban változatlanul hagyja a kamatokat, ezek mind az arany ellen szólhatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Deutsche Bank

az ezüst 2026-os átlagárára vonatkozó előrejelzését is megemelte, unciánként 40 dollárról 45 dollárra.

