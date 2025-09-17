  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentették: meglépte Donald Trump, amitől Oroszország a legjobban rettegett
Bemondták az elemzők: eddig menetelhet az arany
Befektetés

Bemondták az elemzők: eddig menetelhet az arany

Portfolio
A Deutsche Bank jelentősen megemelte a 2026-os aranyár-előrejelzését, elsősorban az erős jegybanki kereslet, a potenciális dollárgyengülés és a Fed várható kamatcsökkentési ciklusa miatt - írja a Reuters.

A Deutsche Bank szerdán 300 dollárral,

unciánként 4000 dollárra emelte a 2026-ra vonatkozó aranyár-előrejelzését

az áprilisban várt 3700 dolláros szintről. A bank döntését több tényezővel indokolta, köztük azzal, hogy a Federal Reserve 2026-ban a korábban vártnál alacsonyabb kamatszintet tarthat fenn a 2025-re előrejelzett három kamatcsökkentést követően.

Az elemzők szerint az aranyárak emelkedését támogatja a Federal Open Market Committee összetételében várható változás és a Fed függetlenségét érintő kihívások is. A jegybank éppen ma jelenti be legújabb monetáris politikai döntését, miközben több kihívással is szembesül, beleértve a vezetését érintő jogi vitákat és Donald Trump amerikai elnök törekvéseit a kamatpolitika és a jegybank munkakörének erőteljesebb befolyásolására.

A Deutsche Bank ezen felül kiemelte, hogy

a globális aranykerslet továbbra is a 2011-2021-es átlag kétszeresén áll, amit nagyrészt Kína hajt.

Emellett az arany kínálata idén 4%-kal marad el a várt szinttől, ami tovább erősíti az áremelkedés lehetőségét.

A bank ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is: a részvénypiacok erős teljesítménye, az aranyárak negyedik negyedéves szezonális gyengesége (a 10 és 20 éves történelmi trendek alapján), valamint az amerikai gazdasági feltételek, amelyek arra késztethetik a Fedet, hogy 2026-ban változatlanul hagyja a kamatokat, ezek mind az arany ellen szólhatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Deutsche Bank

az ezüst 2026-os átlagárára vonatkozó előrejelzését is megemelte, unciánként 40 dollárról 45 dollárra.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages inflation investor stock market infláció befektetés tőzsde-1403222283-árfolyam-befektetés-befektető-elemzés-iroda-kereskedés-pénzügy-részvény-számítógép-tőzsde
Befektetés
Hihetetlenül vonzó befektetési forma hódít, de rengetegen még sosem hallottak róla
Pénzcentrum
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility