Hihetetlenül vonzó befektetési forma hódít, de rengetegen még sosem hallottak róla

Az Investment Association által készített új felmérés szerint az 55 év feletti brit befektetők közel harmada soha nem hallott még a tőzsdén kereskedett befektetési alapokról (ETF), míg a 18-34 éves korosztályban ez az arány mindössze 8 százalék.

A kutatás rávilágít, hogy az ETF-ek ismeretének hiánya elsősorban az idősebb, alacsonyabb jövedelmű és női befektetőket tartja vissza ettől a befektetési formától.

Miranda Seath, az IA piaci elemzési igazgatója szerint a fiatalabb, önállóan befektető szegmens már felismerte az ETF-ek napon belüli kereskedési lehetőségeit és költséghatékony struktúráját, míg a szélesebb befektetői kör esetében a tudáshiány jelenti a fő akadályt.

Az ETF-ek az 1990-es években jelentek meg, és a hagyományos befektetési alapok modernebb változatának tekinthetők. Mindkét forma diverzifikált, jellemzően részvényekből vagy kötvényekből álló befektetési kosarat kínál, de az ETF-ek tőzsdén jegyzettek, így gyorsabban és egyszerűbben kereskedhetők, adóelőnyökkel rendelkezhetnek, és gyakran alacsonyabbak a kezelési költségeik. A legtöbb ETF passzívan követ egy indexet (pl. FTSE 100), habár léteznek aktívan kezelt ETF-ek is.

A 2000 brit befektető körében végzett felmérés szerint az ETF-ek használata elsősorban a

fiatalabb,

vagyonosabb és

férfi

befektetőkre jellemző.

Az ETF-befektetők 41 százaléka 18-34 év közötti, és csak 17 százalékuk 55 év feletti.

Ezzel szemben a teljes befektetői körben ezek az arányok fordítottak: 25, illetve 44 százalék.

Az ETF-befektetők közel harmada évi 90 000 font feletti jövedelemmel rendelkezik, szemben a teljes befektetői körben megfigyelt 13 százalékkal. Felük az elmúlt öt évben kezdett befektetni, és kétharmaduk férfi. Emellett jóval aktívabbak is: mindössze 4 százalékuk nem hajtott végre kereskedést az elmúlt 12 hónapban, míg ez az arány a befektetők egészénél 38 százalék.

Az IA javaslatai között szerepel egy összehangolt, iparági szintű befektetői oktatási program, valamint hogy a befektetési platformok bővítsék ETF-kínálatukat, csökkentsék a minimális befektetési összeget és a kereskedési díjakat, amelyeket az elterjedés akadályának tekintenek. A szervezet szerint a pénzügyi tanácsadóknak is nyitottabbnak kellene lenniük erre a befektetési formára, mivel a felmérés szerint a tanácsadással rendelkező ügyfelek több mint fele soha nem kapott ajánlást ETF vásárlására.

Seath úgy véli, az ETF-ek jobb megértése Rachel Reeves pénzügyminiszter azon célját is elősegítené, hogy növelje a befektetéseket a brit pénzügyi piacokon.

Alan Miller, az ETF-ekre specializálódott londoni vagyonkezelő, az SCM Direct befektetési igazgatója nem lepődött meg az idősebb befektetők tájékozatlanságán, és támogatja az oktatási kampány ötletét, bár szerinte ez problémás lehet a befektetési szektor jelentős része számára, mivel az ETF-ek általában alacsonyabb díjakat számítanak fel, nagyobb likviditással és jobb teljesítménnyel rendelkeznek, mint a hagyományos alapok.

