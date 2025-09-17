Ma este új világ jön a tőzsdéken - Ilyen mozgásokra lehet számítani

Magyar idő szerint este 8 órakor ismerhetjük meg a Federal Reserve kamatdöntését. A vágás már borítékolható, Jerome Powell iránymutatásai azonban nagy mozgásokat hozhatnak a piacokon. A JP Morgan most 5 különböző forgatókönyvet is felvázolt, hogy mit hozhat a ma esti döntés a tőzsdékre nézve. Nézzük, melyik ez az 5 forgatókönyv.

A legfrissebb felmérések szerint a piaci szereplők 96 százalékos valószínűséggel egy 25 bázispontos kamatvágásra számítanak, így ezen a soron aligha lesz nagy meglepetés a mai napon. (Egy nagyobb, 50 bázispontos csökkentésre mindössze 3,8 százalékos esélyt látnak most.)

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kamatdöntés ténye mellett Jerome Powell szavai érdeklik legjobban a befektetőket. A Fed-elnök kommentárjai rendszeresen nagy elmozdulásokat szoktak okozni, ez pedig a mostani helyzetben sem lesz másként.

A kamatcsökkentések beköszöntével új világ jön a tőzsdéken is, most pedig 5 forgatókönyvet is mutatunk, hogy hogy reagálhatnak a piacok ma este. Ezek a mozgások pedig hosszútávon is meghatározhatják az irányt.