Ma este új világ jön a tőzsdéken - Ilyen mozgásokra lehet számítani

A legfrissebb felmérések szerint a piaci szereplők 96 százalékos valószínűséggel egy 25 bázispontos kamatvágásra számítanak, így ezen a soron aligha lesz nagy meglepetés a mai napon. (Egy nagyobb, 50 bázispontos csökkentésre mindössze 3,8 százalékos esélyt látnak most.)
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kamatdöntés ténye mellett Jerome Powell szavai érdeklik legjobban a befektetőket. A Fed-elnök kommentárjai rendszeresen nagy elmozdulásokat szoktak okozni, ez pedig a mostani helyzetben sem lesz másként.
A kamatcsökkentések beköszöntével új világ jön a tőzsdéken is, most pedig 5 forgatókönyvet is mutatunk, hogy hogy reagálhatnak a piacok ma este. Ezek a mozgások pedig hosszútávon is meghatározhatják az irányt.
