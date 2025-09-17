Támadás érte a Duna House-t

Kibertámadás célpontjává vált a Duna House Group - tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán. A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál.

A társaság jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, a magyar és külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ugyanakkor ennek sikeressége bizonytalan.

Jelenleg úgy látszik, hogy az incidens nem érintett semmilyen ügyfél-, beszállítói vagy munkatársi információt vagy adatot

- közölték.

A Duna House az eset észlelése után azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket - jelezték a rendkívüli közleményben.

A csoport erős mérleggel rendelkezik, jelenleg több mint 9 milliárd forint rendelkezésre álló likviditáshoz fér hozzá, és továbbra is erős cash flow-t generál működéséből. Hangsúlyozták, hogy a csoport rendkívül komolyan veszi a pénzügyi ellenőrzéseket és az informatikai biztonságot, és jelenleg csoportszintű felülvizsgálatot végez az összes rendszer és folyamat kapcsán a jövőbeni stabilabb üzletmenet biztosítása érdekében.

