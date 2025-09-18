Befektet az Nvidia az Intelbe: több mint 30 százalékot ugrott az árfolyam!

Az Nvidia bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt fektet az Intelbe, egy olyan megállapodás részeként, amelynek célja adatközponti és PC-termékek közös fejlesztése a bajban lévő chipgyártóval, amely múlt hónapban az amerikai kormányt is befektetőként bevonta.

Az Nvidia közleménye szerint

a befektetés részvényenként 23,28 dolláros áron történik.

Ez a történelmi együttműködés szorosan összekapcsolja az Nvidia mesterséges intelligencia- és gyorsított számítástechnikai platformját az Intel CPU-ival és a kiterjedt x86 ökoszisztémával – két világszínvonalú platform összeolvadásáról van szó. Együtt bővítjük ökoszisztémáinkat, és lefektetjük az alapjait a számítástechnika következő korszakának”

– mondta Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a közleményben.

Az Intel részvényei a bejelentést követően 33%-ot ugrottak, így az árfolyam a nyitás előtti kereskedésben nagyjából 33 dollárig emelkedett.

