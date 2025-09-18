  • Megjelenítés
Figyelem! Három napra leáll az online állampapír-forgalmazás
Figyelem! Három napra leáll az online állampapír-forgalmazás

Október 10. és 12. között karbantartás miatt átmenetileg szünetel a Magyar Államkincstár online állampapír-forgalmazási szolgáltatása - írja a MobilKincstár ügyféltájékoztatója.
Ha ezalatt indít valaki online, a magyarorszag.hu felületen ügyintézési kérelmet, azt az Államkincstár csak a karbantartási időszak után dolgozza fel.

Az állampapír-forgalmazási szolgáltatáshoz kapcsolódó, online forgalmazási rendszereket érintő, tervezett karbantartási munkálatok miatt nem lesz elérhető a WebKincstár, a MobilKincstár és a TeleKincstár.

Kérdés esetén a központi ügyfélszolgálatot lehet hívni, a 1811-es számon.

