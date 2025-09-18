Gigaberuházást jelentett be a Microsoft

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Microsoft nemrég jelentette be, hogy

mintegy 4 milliárd dollárt fektet be egy második adatközpont építésébe Wisconsinban.

Az első wisconsini adatközpontban pedig több százezer Nvidia Blackwell GB200 chip kap helyet, amelyek mesterséges intelligencia modellek futtatására alkalmasak – jelentette be Brad Smith, a Microsoft elnöke és alelnöke egy sajtótájékoztatón.

A felhőinfrastruktúra-szolgáltatók versenyt futnak a kapacitásbővítében, hogy kielégítsék az AI-modelleket használni kívánó vállalatok igényeit. Az OpenAI ChatGPT-jét, amely a Microsoft Azure felhőjére támaszkodik, több mint 700 millió ember használja, és számos szoftvercég, az Adobe-tól a Salesforce-ig, AI-funkciókat ad termékeihez a vásárlók megnyerése érdekében.

A Microsoft tervei szerint a fosszilis forrásokból származó energiafogyasztását szén-dioxid-mentes energiával fogja ellensúlyozni. Smith blogjában hangsúlyozta: "Előre fizetünk az általunk használt energiáért és elektromos infrastruktúráért – biztosítva, hogy az árak stabilak maradjanak, és megvédve a fogyasztókat a jövőbeli áremelkedésektől, amelyeket az adatközpontunk okozhatna."

Az adatközpontoktól 240 kilométerre északnyugatra épülő napelem-farm 250 megawatt teljesítményt biztosít majd, bár a két létesítmény együttesen több mint 900 megawattot igényelhet Smith szerint.

Az első adatközpont azon a területen épül, ahol eredetileg a Foxconn tervezett gyárat létesíteni.

Az új létesítmény évente 2,8 millió gallon vizet használ majd fel,

szemben a Foxconn számára engedélyezett napi több mint 7 millió gallonnal.

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

Az adatközpont a világ jelenlegi leggyorsabb szuperszámítógépénél tízszer nagyobb teljesítményt nyújt majd,

lehetővé téve a korábban soha nem látott szintű AI-képzést és következtetési munkafolyamatokat."

A második adatközpont az elsőhöz hasonló méretű lesz, és 2027-ben vagy azt követően kezdi meg működését.

