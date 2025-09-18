  • Megjelenítés
Leválasztották a Continental legnagyobb üzletágát
Leválasztották a Continental legnagyobb üzletágát

A Continental autóipari beszállítótól leválasztott Aumovio csütörtökön debütált a frankfurti tőzsdén 35 eurós részvényárfolyammal.
A Continental részvényesei automatikusan kaptak egy Aumovio részvényt minden két Continental részvény után. A leválasztott autóipari divízió az idei első cég, amely a német Prime Standard kategóriában tőzsdére lépett.

Mivel leválasztásról van szó, a vállalat nem jut friss tőkéhez a tőzsdei bevezetés révén.

Az Aumovio csütörtökön egy napig az anyavállalat Continental mellett a DAX főindexben szerepelt, ami megszokott eljárás a DAX-cégek leválasztása esetén.

A fékeket, biztonsági rendszereket, járműszoftvereket, kijelzőket és elektronikai eszközöket gyártó Aumovio a Continental legnagyobb üzletága volt. A hannoveri székhelyű anyavállalat a tervek szerint a ContiTech divízió tervezett eladása után gumiabroncsgyártóként folytatja tevékenységét.

Ezen leválasztás következményeként van 22 százalékos mínuszban ma a Continental árfolyama.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

