Máris itt a fordulat ennél a magyar részvénynél?

A Fed kamatcsökkentése után visszatértek a vevők a tőzsdékre és nemzetközi szinten erősen emelkedik a kockázatvállalási hajlandóság. A magyar tőzsde is szép pluszban van, az emelkedést pedig több izgalmas sztori is hajtja. Most ráadásul van egy olyan részvény, amely a hazai befektetők egyik kedvence, és éppen fordult.

A több hete tartó korrekció után a magyar tőzsdére is megérkezett a felpattanás. A BUX index már 0,7 százalékot emelkedett.

A blue chipek közül különösen az OTP erős ma,

a kisebb részvényeknél azonban több izgalmat is láthatunk.