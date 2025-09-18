Mutatunk egy nem mindennapi befektetési stratégiát

Szerda este idén első alkalommal csökkentek a kamatok Amerikában, Jerome Powell Fed-elnök szavaira pedig máris megrángatták a piacokat. A történelmi lépésnek a befektetéseinkre is nagy hatással vannak, most pedig mutatunk egy izgalmas stratégiát.

A várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre szerda este a Federal Reserve, Jerome Powell kommentárja azonban okozott meglepetéseket.

Powell biztonsági vágásnak nevezte a szerdait, szavai pedig arra utalnak, hogy a Fed a jövőben is óvatos kamatpolitikát kíván folytatni, ez pedig nagy csalódás az agresszívabb lazításban reménykedők számára.

A kamatcsökkentéssel azonban új korszak köszöntött be, ez pedig a befektetéseinkre is nagy hatással van, éppen ezért mutatunk most egy érdekes stratégiát.