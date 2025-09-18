Tőzsdére készül a kedvelt fitneszapp, már tárgyalnak a bankokkal

A San Francisco-i székhelyű vállalat olyan pénzintézeteket hívott meg ajánlattételre az IPO-val kapcsolatos szerepekre, mint a Goldman Sachs, a JPMorgan és a Morgan Stanley - közölték bennfentes források. A Strava legutóbbi, májusi finanszírozási körét a Sequoia Capital, a Square Ventures, a TCV és a Go4it Capital Partners vezette.

A 2009-ben alapított Strava egy olyan mobilalkalmazást működtet, amelynek

több mint 150 millió aktív felhasználója van 185 országban.

A közösségi hálózatot és fitneszkövetést ötvöző platform különösen a pandémia alatt vált népszerűvé, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy mérjék és megosszák edzéseiket, elismerést adjanak barátaiknak, és összehasonlítsák teljesítményüket akár élsportolókéval is.

A tőzsdei bevezetés a források szerint akár 2026 elején is megtörténhet, a piaci körülményektől függően. A vállalat még nem véglegesítette, mennyi tőkét kíván bevonni és milyen értékelést céloz meg az IPO során.

A Strava, amelynek alapítói, Michael Horvath és Mark Gainey a Harvard Egyetem evezőscsapatában ismerkedtek meg, a múlt hónapban pénzügyi igazgatót nevezett ki, amit gyakran a tőzsdei bevezetés előkészítő lépésének tekintenek.

Az amerikai IPO-piacon a múlt héten élénkült a tevékenység, hat ügylet révén több mint 4 milliárd dollár tőkét vontak be, ami 2021 óta a legaktívabb időszakot jelenti.

