FONTOS Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot
Alapkezelőt vásárolt az OTP Csoport egy holland cégtől
Alapkezelőt vásárolt az OTP Csoport egy holland cégtől

Portfolio
Szlovéniában vásárol alapkezelőt az OTP Bank Nyrt. két leányvállalata – közölte a bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása szerint két 100%-os leányvállalata, az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP banka Slovenia péneken adásvételi szerződést írt alá Szlovéniában, amely szerint

közösen vásárolják meg a Primorski skladi d.o.o., Koper alapkezelő társaság 100%-át

a holland Elektronček Group B.V. (EGBV) anyacégtől. A tranzakció keretében az OTP Alapkezelő Zrt. 75%-os, míg az OTP banka Slovenia 25%-os részesedést szerez a céltársaságban.

A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2026 első negyedévében kerülhet sor a szükséges hatósági engedélyek megszerzésének függvényében – tették hozzá.

