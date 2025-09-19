Itt vannak a hatalmas megtakarítások friss számai – mibe fektetnek most az európaiak?

Napvilágot láttak az európai foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók friss piaci statisztikái. A hatalmas, közel 2700 milliárd eurós vagyont kezelő szektor jelenleg az alábbi fő befektetési eszközosztályokba teszi a tagok nyugdíjcélú megtakarításait:
- 816 milliárd eurót (30%) részvényekben,
- 678 milliárd eurót (25%) államkötvényekben,
- 604 milliárd eurót (22%) befektetési alapokban,
- 406 milliárd eurót (15%) vállalati kötvényekben tartanak.
Ezek a befektetések kiteszik a teljes vagyon több mint 92%-át. A megtakarítási összetétel erősen eltér a magyar nyugdíjpénztárak portfóliójától, ahol a kötvények (túlnyomórészt magyar államkötvények) súlya meghaladja az 51%-ot.
Mik azok a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények?
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények (IORP, institution for occupational retirement provision) olyan pénzügyi intézmények, amelyek kollektív nyugdíjprogramokat kezelnek a munkáltatók számára, abból a célból, hogy nyugdíjas korukban jövedelmet biztosítsanak a munkavállalóknak. A foglalkoztatói nyugdíjalapok élvezik az EU-n belüli tőke szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, azaz egy EU-tagállamban működő nyugdíjalap kezelhet foglalkoztatói nyugdíjprogramokat másik tagállamban működő vállalatok számára, továbbá az egész EU-ban jelenlévő cégek egyetlen nyugdíjalapot tarthatnak fenn minden leányvállalatuk számára.
Az IORP-k taglétszáma folyamatos növekedést mutat: az aktív tagok száma tavaly 36,5 millióra emelkedett, az inaktív (nemfizető) tagok 26,1 millióan vannak, a nyugdíjban részesülők száma pedig elérte a 11,4 milliót.
2024-ben az IORP-k összesen 107 milliárd eurónyi (egy befizető tagra vetítve átlagosan 2900 eurónyi) befizetést kaptak, ennek kisebb részét saját zsebből fizették be a tagok, nagyobb részben a munkáltatók járultak hozzá a befizetésekhez.
Átlagosan a munkáltatók minden, a tagok által befizetett egy eurót további két euróval egészítenek ki.
Fausto Parente, az EIOPA igazgatója kijelentette: szükség van az IORP-k és a páneurópai nyugdíjtermék (PEPP, Pan-European Personal Pension Product) intézményrendszerének felülvizsgálatára. Mindkét rendszerben való részvételt ösztönözni kell, mivel a legtöbb ember számára a megfelelő nyugdíjjövedelem mindhárom nyugdíjpillér – az állami, a foglalkoztatói és a magánnyugdíj – együttesén alapul.
Európa a megtakarítók kontinense, de még nem a befektetők kontinense
– fogalmazott a vezető, hozzátéve: az uniós háztartások a megtakarításaik mintegy 70%-át bankbetétekben tartják, amelyek alig vagy egyáltalán nem termelnek hozamot.
Véleménye szerint itt a pénzügyi tudatosságot növelő kezdeményezéseknek van nagy szerepük, miközben az átláthatóság, a fair bánásmód és a bizalom is kulcsfontosságú tényezők lesznek a szemléletváltás előmozdításában.
Mindenekelőtt a megtakarítóknak világos információkra van szükségük arról, hogy várhatóan mekkora nyugdíjjövedelmük lesz a jövőben.
A jövőkép megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy ma helyes megtakarítási és befektetési döntéseket hozzanak – vélekedett Parente.
