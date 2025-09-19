  • Megjelenítés
Itt vannak a hatalmas megtakarítások friss számai – mibe fektetnek most az európaiak?
Befektetés

Itt vannak a hatalmas megtakarítások friss számai – mibe fektetnek most az európaiak?

Portfolio
Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) közzétette a legfrissebb adatokat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekről (IORP). 2024 végén az európai IORP-k 74,1 millió tagot számláltak, és összesen 2690 milliárd euró értékű befektetést kezeltek, azaz egy megtakarítóra átlagosan 36 300 euró jutott. A befektetések túlnyomó része befektetési alapokba, államkötvényekbe, részvényekbe és vállalati kötvényekbe áramlott.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Napvilágot láttak az európai foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók friss piaci statisztikái. A hatalmas, közel 2700 milliárd eurós vagyont kezelő szektor jelenleg az alábbi fő befektetési eszközosztályokba teszi a tagok nyugdíjcélú megtakarításait:

  • 816 milliárd eurót (30%) részvényekben,
  • 678 milliárd eurót (25%) államkötvényekben,
  • 604 milliárd eurót (22%) befektetési alapokban,
  • 406 milliárd eurót (15%) vállalati kötvényekben tartanak.

Ezek a befektetések kiteszik a teljes vagyon több mint 92%-át. A megtakarítási összetétel erősen eltér a magyar nyugdíjpénztárak portfóliójától, ahol a kötvények (túlnyomórészt magyar államkötvények) súlya meghaladja az 51%-ot.

Mik azok a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények?

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények (IORP, institution for occupational retirement provision) olyan pénzügyi intézmények, amelyek kollektív nyugdíjprogramokat kezelnek a munkáltatók számára, abból a célból, hogy nyugdíjas korukban jövedelmet biztosítsanak a munkavállalóknak. A foglalkoztatói nyugdíjalapok élvezik az EU-n belüli tőke szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, azaz egy EU-tagállamban működő nyugdíjalap kezelhet foglalkoztatói nyugdíjprogramokat másik tagállamban működő vállalatok számára, továbbá az egész EU-ban jelenlévő cégek egyetlen nyugdíjalapot tarthatnak fenn minden leányvállalatuk számára.

Az IORP-k taglétszáma folyamatos növekedést mutat: az aktív tagok száma tavaly 36,5 millióra emelkedett, az inaktív (nemfizető) tagok 26,1 millióan vannak, a nyugdíjban részesülők száma pedig elérte a 11,4 milliót.

2024-ben az IORP-k összesen 107 milliárd eurónyi (egy befizető tagra vetítve átlagosan 2900 eurónyi) befizetést kaptak, ennek kisebb részét saját zsebből fizették be a tagok, nagyobb részben a munkáltatók járultak hozzá a befizetésekhez.

Átlagosan a munkáltatók minden, a tagok által befizetett egy eurót további két euróval egészítenek ki.

Fausto Parente, az EIOPA igazgatója kijelentette: szükség van az IORP-k és a páneurópai nyugdíjtermék (PEPP, Pan-European Personal Pension Product) intézményrendszerének felülvizsgálatára. Mindkét rendszerben való részvételt ösztönözni kell, mivel a legtöbb ember számára a megfelelő nyugdíjjövedelem mindhárom nyugdíjpillér – az állami, a foglalkoztatói és a magánnyugdíj – együttesén alapul.

Európa a megtakarítók kontinense, de még nem a befektetők kontinense

– fogalmazott a vezető, hozzátéve: az uniós háztartások a megtakarításaik mintegy 70%-át bankbetétekben tartják, amelyek alig vagy egyáltalán nem termelnek hozamot.

Véleménye szerint itt a pénzügyi tudatosságot növelő kezdeményezéseknek van nagy szerepük, miközben az átláthatóság, a fair bánásmód és a bizalom is kulcsfontosságú tényezők lesznek a szemléletváltás előmozdításában.

Mindenekelőtt a megtakarítóknak világos információkra van szükségük arról, hogy várhatóan mekkora nyugdíjjövedelmük lesz a jövőben.

A jövőkép megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy ma helyes megtakarítási és befektetési döntéseket hozzanak – vélekedett Parente.

Kapcsolódó cikkünk

Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók

Kimondta a miniszter: nem jó a nyugdíjrendszer, veszélyben a leendő időskorúak

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

"Úgy keresnek, mint a banditák!" – kifakadt a brit vezető a költséges nyugdíjalapok miatt

Akár felbruttósítást és foglalkoztatói pillért is hozhatna a nyugdíjreform

Vészjósló jelentés érkezett: gyászosan teljesítenek ezek a nyugdíjrendszerek, Magyarország is érintett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bika
Portfolio signature
Hogy micsoda? Még 50 százalékot emelkedhet innen az amerikai részvénypiac
Pénzcentrum
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility