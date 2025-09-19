Modernizálja gerinchálózatait a 4iG

A 4iG bejelentette, hogy lezárultak az IP-hálózati és DWDM átviteli gerinchálózatok modernizálására és egységesítésére kiírt meghívásos tenderek. A pályázatok során a cégcsoport tagjai – a D-Infrastruktúra Kft. (D-Infra) és a V-Hálózat Zrt. – választottak beszállítókat.

A 4iG közleménye szerint a döntésben fontos szerepet játszott a jövőálló technológia, a nemzetközi tapasztalat és a fenntarthatósági szempontok.

A D-Infra az ACE Network Zrt.-t és a Nokia Solutions and Network Oy-t hirdette ki nyertesnek, míg a V-Hálózat a Nokia Solutions and Network Oy-t jelölte ki partnerként.

A projekt célja egy olyan korszerű, energiahatékony és biztonságos hálózati infrastruktúra kiépítése, amely képes kezelni a folyamatosan növekvő adatforgalmat, támogatja a digitális szolgáltatások fejlődését, és hosszú távon is fenntartható működést biztosít.

