Nagy veszély fenyegeti az óvatlan befektetőket, pedig könnyen ki lehetne védeni

A Skipton által 2000 felnőtt körében végzett kutatás feltárta, hogy a válaszadók 39 százaléka ritkán vagy soha nem mozgatja a pénzét, ami sebezhetővé teszi a portfóliójukat a megváltozott kamatkörnyezetből fakadó kockázatokkal szemben.
A pénzüket ritkán mozgató válaszadók 21 százaléka túl bonyolultnak tartja ezt a folyamatot, míg 18 százalékuk legszívesebben egy helyen tartja a pénzét. A megkérdezettek 12 százaléka attól tart, hogy elveszíti hozzáférését a pénzéhez átutalás esetén, 31 százalékuk pedig egyfajta "pénzmozgatási bénultságban" szenved.
A kutatás azt is kimutatta, hogy a megkérdezettek 9 százaléka soha nem ellenőrzi megtakarítási számláinak kamatlábait. Emellett 18 százalékuk nincs tisztában a jobb kamatokkal,
16 százalékuk nem nyitott új megtakarítási számlát az elmúlt öt évben, és 22 százalékuk úgy véli, túl nagy erőfeszítést igényelne a váltás.
A Skipton Building Society elemzése rámutat: 58,9 milliárd font nem-ISA típusú és 57,5 milliárd font ISA megtakarítás jár le az év végéig. Ezek a betétek ilyenkor automatikusan változó kamatozású számlákra kerülnek, így a jelenlegi 4,5 százalékos kamatuk akár 2,4 százalékra is csökkenhet. Az elemzés szerint mintegy 3,5 millió számla esetében csökkenhetnek a hozamok, ha a tulajdonosok nem intézkednek időben.
Alex Sitaras, a Skipton megtakarítási és partnerkapcsolati vezetője elmondta: túl sok megtakarító veszít pénzt egyszerűen azáltal, hogy tétlenül áll, és alacsony kamatozású számlákon hagyja a pénzét, különösen amikor a lekötött betétjeik lejárnak.
"A 4,5 és 2,5 százalék közötti különbség talán nem tűnik drámainak, de egy átlagos megtakarító számára ez évi több száz font veszteséget jelenthet."
– fogalmazott.
A válaszadók 62 százaléka nyitott már olyan számlát, amelynek kamata egy idő után csökkent, ez a tapasztalat 46 százalékukat csalódottá, 40 százalékukat pedig bosszússá tette. A felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka jelenleg is rendelkezik még le nem járt lekötött betéttel, míg 41 százalékuknak már lejárt a lekötött betétje.
