Trump embere sejtelmesen utalgatott: tényleg megszűnhet a negyedéves jelentés?

Paul Atkins, az SEC Trump által pártfogolt elnöke a CNBC-nek adott pénteki interjújában kifejtette: a piac maga is dönthet arról, mi lenne a megfelelő ütemezés a vállalati jelentések közzétételére.

A befektetők olyan ütemben fogják követelni az információkat, ami megfelel a vállalat tevékenységének és céljainak

- mondta Atkins, hozzátéve, hogy a bankoknak is lesz beleszólásuk, különösen azon cégek esetében, amelyeknek adósságaik vagy kibocsátásaik vannak.

Az SEC elnöke nem határozott meg konkrét menetrendet a változtatásra, amely jelentős fordulat lenne az amerikai vállalati szférában. "Alapvetően jó iránynak tartom, hogy javaslatot tegyünk a jelenlegi szabályok megváltoztatására, majd ezt követően mérlegeljük a továbblépést" - nyilatkozta.

Trump korábban, első elnöki ciklusa alatt, 2018-ban is felvetette a negyedéves eredményjelentések rendszerének megváltoztatását, és hétfőn saját közösségi média platformján újból elővette erre vonatkozó felhívását.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

