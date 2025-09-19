Warren Buffett helyett én: kezdők útmutatója a befektetéshez – Interaktív, díjmentes online előadás

Online előadásunk egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.
Webináriumunk nem a szakzsargonokról szól, hanem arról, hogyan építhetsz ki hosszú távon stabil, tudatos stratégiát, amely igazán passzol hozzád.
A webinárium során szó lesz többek között:
-
Hogyan alakíts ki személyre szabott, hosszú távú befektetési stratégiát
-
Okos kockázatkezelés a mindennapi döntésekben
-
A diverzifikáció szerepe és jelentősége
-
Hogyan maradj higgadt és fókuszált a piaci ingadozások közepette
-
Tippek a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez és a befektetési célok eléréséhez
Csatlakozz, és tedd meg az első lépést egy tudatosabb pénzügyi jövő felé!
Időpont: 22025. szeptember 21. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
