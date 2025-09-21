Elárulták a profik, honnan jöhet a következő hónapok legnagyobb tőzsdei sztorija

A héten megvolt az idei első kamatcsökkentés az Egyesült Államokban, a befektetők pedig máris próbálják kitalálni, mely piacok profitálhatnak belőle a legjobban. A JPMorgan elemzői szerint van egy szegmens, ahol a következő hónapokban könnyen elszabadulhat a rali, és erős két számjegyű hozamok jöhetnek. Mutatjuk, hol érdemes most keresni a jó sztorikat.

Szerda este 25 bázispontos kamatvágást hajtott végre a Federal Reserve.

Ugyan a befektetők kevésbé óvatos kommentárokra számítottak Jerome Powelléktől, de így is kitart a jó hangulat a piacokon, sorra dőlnek a történelmi csúcsok az amerikai tőzsdéken.

A JP Morgan most megnevezte, hogy a kamatvágás kezdetével mely szegmensre érdemes most különösen nagy figyelmet fordítanunk befektetőként.