Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

Pedig a jó hír az, hogy tudatos hozzáállással, kockázatkezeléssel és a legfontosabb alapok megismerésével te is biztonságosan építheted fel a saját befektetői utadat.
Miről lesz szó?
-
miért a türelem a legértékesebb befektetői eszköz
-
hogyan válassz kezdőként egyszerű, átlátható stratégiát
-
melyek a leggyakoribb hibák, amik azonnali bukáshoz vezetnek
-
miért fontos a kockázatkezelés és a stop-loss használata
-
hogyan érdemes megtenni az első lépéseket – számla, piacismeret, tanulási források
-
miként gondolkodj hosszú távon, hogy ne csak egy hétig tarts ki
Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. szeptember 24. 14:00 - 14:30
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Forrnak az indulatok Amerikában Charlie Kirk halála után, régi vita lángolt fel újra
Gyűlöletbeszéd vs. szólásszabadság.
Kiakadt Izrael: válaszlépések jönnek az ősellenségük elismerése miatt
Diplomáciai válság kezd kialakulni.
Még mindig nagy a káosz a reptereken a titokzatos hackertámadás után
Helyzetjelentés érkezett.
Megszólalt Moszkva a háború állásáról
A Kreml szerint Európa szítja a feszültséget.
Elkezdődött a nagy csata a magyarok fizetéséről - Búcsú a bérrobbanástól?
Nehezen tartható a 13%.
Ez már komoly: az induló repülőgépek felét törölhetik hétfőn Brüsszelben
Tovább gyűrűzik a kibertámadás.
Kanada és az Egyesült Királyság is kimondta: elismerik Izrael ősi ellenségét
Komoly fordulat az eddigiekhez képest.
Nem nyugszanak az oroszok: most a német Eurofightereket kellett riasztani
Semleges légtérben történt az eset.
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?