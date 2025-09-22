  • Megjelenítés
Ez lesz az új aranyláz? Milliárdokat tol Európába a pénzügyi óriás
Portfolio
A kanadai QuadReal 2,5 milliárd fontot (kb. 1100 milliárd forintot) fektet be a brit ingatlanpiacon, a pénzintézet elsősorban az adatközpontokban lát fantáziát, de lakóingatlanokat és ipari épületeket is finanszíroz majd - írja a Financial Times.
A British Columbia Investment Management ingatlankezelő részlege, a QuadReal bejelentette, hogy hitelezési üzletágat indít az Egyesült Királyságban, amely 3-5 éven belül több mint 2,5 milliárd font hitelt helyez ki, ezt követően pedig még tovább terjeszkedne Európában.

A bejelentés időzítése nem véletlen, hiszen nemrég olyan amerikai technológiai óriások, mint a Microsoft, az Nvidia, a Google és az OpenAI jelentették be, hogy több tízmilliárd fontot fektetnek be számítástechnikai infrastruktúra kiépítésébe az Egyesült Királyságban.

Ha megnézzük az adatközpontok piacát, jelenleg nincs elegendő tőke a fejlesztések finanszírozására. A kereslet hatalmas a hitelekre ezen a területen

- nyilatkozta Jonathan Dubois-Phillips, a QuadReal Property Group nemzetközi ingatlanüzletágának elnöke.

A QuadReal már most is jelentős befektető a brit ingatlanpiacon, közel 8 milliárd kanadai dollár értékű tőkebefektetéssel rendelkezik, amely 8500 lakóegységet és 4500 diákszállást foglal magában 29 brit közösségben.

Dubois-Phillips kiemelte, hogy a lakhatás a QuadReal kiemelt fókusza, és utalt az Egyesült Királyságban tapasztalható krónikus kínálathiányra, amely nagyon drágává teszi a lakhatást. Különösen nagy kereslet mutatkozik a megfelelően és professzionálisan működtetett, vállalati tulajdonban lévő apartmanházak iránt.

"Valóban oda fektetjük a pénzünket, amiről beszélünk, hiszünk a brit lakhatási ügyekben" - mondta, megjegyezve, hogy az Egyesült Királyság jelenleg a QuadReal globális portfóliójának 15 százalékát teszi ki,

és ez az arány a következő öt évben 20 százalékra nőhet a hitel- és tőkebefektetések révén.

A QuadReal azt is közölte, hogy megvásárolta a Realstar ingatlan-alapkezelő lakóingatlan-márkáját és működési platformját, hogy bővítse bérlakás- és diákszállás-portfólióját. Júliusban pedig bejelentette, hogy 500 millió font értékben vásárolt 3500 ágyas brit diákszállás-portfóliót az Apollótól.

A vállalat stratégiája egybeesik a brit kormány azon törekvésével, hogy a hazai nyugdíjalapokat több befektetésre ösztönözze a belföldi magánpiacokon, köztük az ingatlanokban. Dubois-Phillips elmondta: bár eddig nem fektettek be együtt brit nyugdíjalapokkal, száz százalékig nyitottak erre.

Címlapkép forrása: Getty Images

