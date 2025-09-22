  • Megjelenítés
Gigaügyletet jelentett be az Nvidia
Befektetés

Gigaügyletet jelentett be az Nvidia

Portfolio
Az Nvidia 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ba, miközben a mesterséges intelligencia laboratórium több százmilliárd dolláros adatközpont-fejlesztést tervez a chipgyártó AI processzorainak felhasználásával - írta meg a CNBC. Az Nvidia részvényei 3%-kal emelkedtek a hírt követően.

Az Nvidia 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ban,

miközben utóbbi több százmilliárd dolláros adatközpont-fejlesztést tervez az Nvidia AI-processzorainak felhasználásával. Az OpenAI 10 gigawatt teljesítményű Nvidia-rendszerek kiépítését és telepítését tervezi - közölték a vállalatok hétfőn.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjúban elmondta, hogy

a 10 gigawatt 4-5 millió grafikus feldolgozó egységnek (GPU) felel meg,

ami megegyezik a vállalat idei teljes szállítási mennyiségével, és kétszer annyi, mint tavaly.

Ez egy óriási projekt

- nyilatkozta Huang Sam Altman OpenAI-vezérigazgató és Greg Brockman elnök társaságában. Az Nvidia részvényei 3%-kal emelkedtek a hírt követően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A megállapodás jól mutatja, hogy milyen mennyiségű Nvidia-technológiára lesz szüksége az OpenAI-nak a következő generációs, a jelenleginél fejlettebb AI-modellek kifejlesztéséhez. Az OpenAI-nak már most is egyre több chipre van szüksége felhasználói kiszolgálásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
medve
Portfolio signature
Történelmi fordulóponthoz érkezhetett a piac – Mit jelent ez a befektetéseidnek?
Pénzcentrum
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility