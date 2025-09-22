Gigaügyletet jelentett be az Nvidia

Az Nvidia 100 milliárd dolláros befektetést jelentett be az OpenAI-ban, miközben utóbbi több százmilliárd dolláros adatközpont-fejlesztést tervez az Nvidia AI-processzorainak felhasználásával. Az OpenAI 10 gigawatt teljesítményű Nvidia-rendszerek kiépítését és telepítését tervezi - közölték a vállalatok hétfőn.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjúban elmondta, hogy

a 10 gigawatt 4-5 millió grafikus feldolgozó egységnek (GPU) felel meg,

ami megegyezik a vállalat idei teljes szállítási mennyiségével, és kétszer annyi, mint tavaly.

Ez egy óriási projekt

- nyilatkozta Huang Sam Altman OpenAI-vezérigazgató és Greg Brockman elnök társaságában. Az Nvidia részvényei 3%-kal emelkedtek a hírt követően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A megállapodás jól mutatja, hogy milyen mennyiségű Nvidia-technológiára lesz szüksége az OpenAI-nak a következő generációs, a jelenleginél fejlettebb AI-modellek kifejlesztéséhez. Az OpenAI-nak már most is egyre több chipre van szüksége felhasználói kiszolgálásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ