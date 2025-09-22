Hihetetlen, hogy mit művelnek a franciák a nyugdíjakkal – ezt csinálja utánuk valaki!

A Luxemburgi Jövedelemkutatás adatai szerint a 65 év feletti franciák átlagosan 2%-kal magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint a dolgozó korú felnőttek. 2022 végén egy átlagos francia nyugdíjas havi bruttó 1626 eurós (akkori árfolyamon 650 ezer forintos) bevétellel rendelkezett.
Ez éles ellentétben áll más fejlett országok helyzetével: az amerikai nyugdíjasok körülbelül hatodával, a britek ötödével, az ausztrálok pedig harmadával kevesebbet keresnek a dolgozó felnőttekhez képest.
Ez a trend nem újdonság:
1970 és 2020 között a francia dolgozó korúak (18-64 év) mediánjövedelme 100%-kal nőtt, míg a nyugdíjasoké több mint 160%-kal emelkedett.
A francia nyugdíjasok kedvező helyzetének több oka van. Az ország nyugdíjrendszere a korábbi átlagkereset akár 50%-át biztosítja, amit a 25 legjobban fizetett év alapján számolnak ki. A teljes állami nyugdíjhoz legalább 42 év munkaviszony szükséges.
Franciaország a GDP-jének mintegy 14%-át költi állami nyugdíjakra, míg az USA csak 7%-ot. A francia nyugdíjhelyettesítési ráta – azaz az induló nyugdíjak és az utolsó bérek hányadosa – 74%, szemben az amerikai 50%-kal. Ráadásul a franciák korábban is vonulhatnak nyugdíjba, míg az amerikaiak csak 66-67 éves korukban férhetnek hozzá a társadalombiztosítási nyugellátáshoz.
A francia nyugdíjrendszer fenntarthatósága azonban kérdéses. 2023-ban a kormány javaslatot tett a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelésére 2030-ig. Emmanuel Macron elnök hasonló javaslatai azonban erős ellenállásba ütköztek, miközben a nyugdíjkiadások 2024-ben már a védelmi minisztérium költségvetésének hatodát tették ki.
