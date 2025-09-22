  • Megjelenítés
Hihetetlen, hogy mit művelnek a franciák a nyugdíjakkal – ezt csinálja utánuk valaki!
Befektetés

Hihetetlen, hogy mit művelnek a franciák a nyugdíjakkal – ezt csinálja utánuk valaki!

Portfolio
A francia nyugdíjasok már magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint a dolgozó korú felnőttek, miközben az amerikai baby boomer generáció tagjai gyakran még nyugdíjba vonulni sem tudnak – hívja fel a figyelmet a Pension Policy International.

A Luxemburgi Jövedelemkutatás adatai szerint a 65 év feletti franciák átlagosan 2%-kal magasabb jövedelemmel rendelkeznek, mint a dolgozó korú felnőttek. 2022 végén egy átlagos francia nyugdíjas havi bruttó 1626 eurós (akkori árfolyamon 650 ezer forintos) bevétellel rendelkezett.

Ez éles ellentétben áll más fejlett országok helyzetével: az amerikai nyugdíjasok körülbelül hatodával, a britek ötödével, az ausztrálok pedig harmadával kevesebbet keresnek a dolgozó felnőttekhez képest.

Ez a trend nem újdonság:

1970 és 2020 között a francia dolgozó korúak (18-64 év) mediánjövedelme 100%-kal nőtt, míg a nyugdíjasoké több mint 160%-kal emelkedett.

A francia nyugdíjasok kedvező helyzetének több oka van. Az ország nyugdíjrendszere a korábbi átlagkereset akár 50%-át biztosítja, amit a 25 legjobban fizetett év alapján számolnak ki. A teljes állami nyugdíjhoz legalább 42 év munkaviszony szükséges.

Franciaország a GDP-jének mintegy 14%-át költi állami nyugdíjakra, míg az USA csak 7%-ot. A francia nyugdíjhelyettesítési ráta – azaz az induló nyugdíjak és az utolsó bérek hányadosa – 74%, szemben az amerikai 50%-kal. Ráadásul a franciák korábban is vonulhatnak nyugdíjba, míg az amerikaiak csak 66-67 éves korukban férhetnek hozzá a társadalombiztosítási nyugellátáshoz.

A francia nyugdíjrendszer fenntarthatósága azonban kérdéses. 2023-ban a kormány javaslatot tett a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelésére 2030-ig. Emmanuel Macron elnök hasonló javaslatai azonban erős ellenállásba ütköztek, miközben a nyugdíjkiadások 2024-ben már a védelmi minisztérium költségvetésének hatodát tették ki.

Kapcsolódó cikkünk

Nyugdíjpokol vár a magyarokra? Az uniós rangsor szégyenpadjára került a nyugdíjrendszerünk

Újabb csapás a francia kormányra - Történelmi mélyponton a besorolás

Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban

Történelmi bukás után totális politikai válság: jön az új név, amin felesleges gondolkodni

Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?

Történelmi felfordulást hoz a nyugdíjreform, az állampapírok ihatják meg a levét

Uniós biztos a Portfolio-nak: Nem elvenni akarunk – hanem jövedelmező befektetéseket adni az embereknek

Macron fő vívmányát is sutba vágná az új kormányfő, csak meneküljön a bukástól

Elbukhat a francia nyugdíjreform

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2181379981-árfolyam-befektetés-grafikon-kereskedés-pénzügy-részvény-tőzsde-volatilitás
Portfolio signature
Meddig eshet a Mol?
Pénzcentrum
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility