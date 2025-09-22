  • Megjelenítés
Kis híján mélypontra estek a lakossági állampapírok, alig vásároltak a befektetők
Kis híján mélypontra estek a lakossági állampapírok, alig vásároltak a befektetők

Múlt héten 40 milliárd forintért vettek a magyarok lakossági állampapírt az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint, ez az idei év második legkisebb volumene, és további 4%-os csökkenést jelent a megelőző heti, eleve viszonylag alacsony szinthez képest. A két legnagyobb összegű tőkebeáramlást a szokásos módon a 6,5%-os kamatozású Fix Magyar Állampapír és a jelenleg 7,10%-os, illetve 7,12%-os kamattal induló Bónusz Magyar Állampapír produkálta.
Az év második legalacsonyabb számait hozták múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 38. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 38. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.

  • Fix Magyar Állampapír: 18,23 milliárd Ft (-3%)
  • Bónusz Magyar Állampapír: 10,56 milliárd Ft (-3%)
  • Kincstári Takarékjegy: 6,46 milliárd Ft (-5%)
  • Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 3,95 milliárd Ft (-4%)
  • Prémium Magyar Állampapír: 0,56 milliárd Ft (-10%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 39,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

Ez kis híján az év legalacsonyabb heti adata lett, idén csak egy alkalommal volt példa ennél is lassabb ütemű bruttó értékesítésre: négy héttel korábban 38,9 milliárd forint folyt be a lakossági állampapírokba.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 38. heti számokkal együtt idén már összesen 3870 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1915 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1099 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 380 milliárd forintért vették idén a befektetők.

A szeptember közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4103 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, augusztus végén már a 2907 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2455 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.

Új idők jönnek a lakossági állampapírok piacán – utalt rá a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója. Az Államadósság Kezelő Központ továbbra is kulcsfontosságú partnernek tekinti a háztartási szektort, de célja a kintlévő kötvények átlagos futamidejének növelése, illetve a fix-változó kamatozású papírok részarányának kiegyensúlyozása.

