Kis híján mélypontra estek a lakossági állampapírok, alig vásároltak a befektetők

Az év második legalacsonyabb számait hozták múlt héten a lakossági állampapírok – derül ki az ÁKK által közzétett, 38. heti bruttó értékesítési adatokból. A szokott módon ismét a Fix Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír volt a megtakarítók kedvence.
Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 38. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük az előző héthez viszonyított változás mértékét.
- Fix Magyar Állampapír: 18,23 milliárd Ft (-3%)
- Bónusz Magyar Állampapír: 10,56 milliárd Ft (-3%)
- Kincstári Takarékjegy: 6,46 milliárd Ft (-5%)
- Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 3,95 milliárd Ft (-4%)
- Prémium Magyar Állampapír: 0,56 milliárd Ft (-10%)
Ezáltal múlt héten mindösszesen 39,8 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.
Ez kis híján az év legalacsonyabb heti adata lett, idén csak egy alkalommal volt példa ennél is lassabb ütemű bruttó értékesítésre: négy héttel korábban 38,9 milliárd forint folyt be a lakossági állampapírokba.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A 38. heti számokkal együtt idén már összesen 3870 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 1915 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1099 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló KTJ-t pedig 380 milliárd forintért vették idén a befektetők.
A szeptember közepi állományi adatok alapján a korábbi favorit Prémium Magyar Állampapír ugyan vezet, de az állománya folyamatosan csökken, mostanra 4103 milliárd forintra apadt. A második legnagyobb összeg az új kedvencnek tekinthető Fix Magyar Állampapírban áll, augusztus végén már a 2907 milliárdot is elérte a papír állománya. Ugyancsak ütemesen növekszik a Bónusz Magyar Állampapír is, ebben a papírban 2455 milliárd forintot tartottak a lakossági befektetők a legfrissebb adatok szerint.
Új idők jönnek a lakossági állampapírok piacán – utalt rá a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója. Az Államadósság Kezelő Központ továbbra is kulcsfontosságú partnernek tekinti a háztartási szektort, de célja a kintlévő kötvények átlagos futamidejének növelése, illetve a fix-változó kamatozású papírok részarányának kiegyensúlyozása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
