  • Megjelenítés
FONTOS Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Podcast

Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?

Mi történik, ha a Paksi Atomerőműnek megfelelő energiatárolói teljesítmény jelenik meg a magyar villamosenergia-piacon? Az EnergyTalks podcast új epizódjában Dr. Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója és Vinkovits András, az Energiabörze Kft. ügyvezetője arról beszélnek, miért lehet az energiatárolás a következő nagy nyertes – és egyben a legkockázatosabb – üzlet az energetikában. Szó esik arról, hogyan olvadnak el a kiegyenlítő energiaárak, miért tolódik a bevétel az arbitrázs és a napon belüli piacok felé, és miért válik versenyhátránnyá az, ha valaki algoritmusok nélkül próbál kereskedni. Az adásból az is kiderül, hogyan lehet hónapok profitját elveszíteni néhány óra alatt, és mire kell most felkészülniük a tárolókba befektetőknek.

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg. Az epizódot a HUPX támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Erőre kapott a forint - mi történik?
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson. Feladják?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility