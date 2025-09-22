  • Megjelenítés
Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
Befektetés

Portfolio
Warren Buffett befektetési vállalata, a Berkshire Hathaway teljesen kivonult a kínai BYD autógyártóból, lezárva ezzel egy 17 éves befektetést, amely több mint hússzorosára növelte értékét ez idő alatt.
A Berkshire energetikai leányvállalatának jelentése szerint

a BYD-ben lévő befektetésének értéke 2024 március végére nullára csökkent,

míg 2024 elején még 415 millió dollárt tett ki.

Buffett cége 2008-ban kezdett befektetni a sencseni székhelyű BYD-be, amikor 230 millió dollárt fizetett körülbelül 225 millió részvényért, ami akkoriban 10%-os részesedésnek felelt meg. A részvények értékesítését 2022-ben kezdte meg, miután a BYD részvényárfolyama több mint hússzorosára emelkedett.

Li Yunfei, a BYD márkaépítési és PR-főigazgatója a hivatalos Weibo-fiókján köszönetet mondott a Berkshire-nek az "elmúlt 17 év befektetéséért, segítségéért és támogatásáért", és a részesedés eladását "normál" tőzsdei befektetési ügyletként jellemezte.

A Tesla legnagyobb riválisának számító BYD negyedéves nyeresége három és fél év után először csökkent, miközben terjeszkedése lelassult a kínai kormány árháború elleni kampánya közepette.

A BYD belföldi értékesítése, amely globális szállításainak közel 80%-át teszi ki, augusztusban a negyedik egymást követő hónapban csökkent. A vállalat akár 16%-kal is csökkentette éves értékesítési célját 4,6 millió járműre, jelentette a Reuters.

