Megszólalt az elemző: csökkentésre ajánlják a Molt, az osztalék is alacsonyabb lehet

Jelentősen visszavágta a Mol részvényeire vonatkozó célárát az Erste, a korábbi felhalmozásról pedig csökkentésre módosította ajánlását a bank szektorelemzője. A friss elemzés szerint ráadásul az osztalék is kevesebb lehet. Megnéztük, hogy hogyan vélekednek az elemzők most a részvényről, emellett pedig a Mol befektetői számára kulcsfontosságú osztalékhozammal is foglalkoztunk.

A véget nem érő orosz-ukrán háború, az ukrán hadsereg hatékonyabb támadásai az orosz kritikus infrastruktúra ellen, illetve az EU és az Egyesült Államok erőfeszítései, hogy leválasszák a tagállamokat az orosz energiahordozókról mind afelé mutatnak, hogy a Mol csoport rákényszerülhet, hogy ne a Barátság vezetéken keresztül vegyen a jövőben orosz nyersanyagot.

- áll az elemzésben.

Az Erste megjegyzi, hogy a Mol jelenleg nincs teljesen felkészülve erre a forgatókönyvre, az orosz kőolajellátás leállása pedig az éves EBITDA 10-20 százalékát érintő negatív hatással lehet.