Megszólalt az elemző: csökkentésre ajánlják a Molt, az osztalék is alacsonyabb lehet a tavalyinál

A véget nem érő orosz-ukrán háború, az ukrán hadsereg hatékonyabb támadásai az orosz kritikus infrastruktúra ellen, illetve az EU és az Egyesült Államok erőfeszítései, hogy leválasszák a tagállamokat az orosz energiahordozókról mind afelé mutatnak, hogy a Mol csoport rákényszerülhet, hogy ne a Barátság vezetéken keresztül vegyen a jövőben orosz nyersanyagot.
- áll az elemzésben.
Az Erste megjegyzi, hogy a Mol jelenleg nincs teljesen felkészülve erre a forgatókönyvre, az orosz kőolajellátás leállása pedig az éves EBITDA 10-20 százalékát érintő negatív hatással lehet.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés