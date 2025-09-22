Nagyon rossz hírt közölt a Porsche, zuhan az árfolyam

A Porsche bejelentette, hogy lassítja elektromos járműveinek piacra dobását a gyengébb kereslet, a kínai piacon tapasztalható nyomás és a magasabb amerikai vámok miatt.
A döntés következtében a luxus sportautó-gyártó és anyavállalata, a Volkswagen is csökkentette 2025-ös nyereség-előrejelzését.
A Volkswagen közölte, hogy 5,1 milliárd eurós veszteséget könyvel el a 75,4%-os tulajdonában lévő leányvállalat átfogó termékátalakítása miatt, amely egyes elektromos modellek bevezetését elhalasztja a hibrid és belső égésű motoros autók javára.
Hatalmas változásokat tapasztalunk az autóiparban"
- nyilatkozta Oliver Blume, a Porsche és a Volkswagen vezérigazgatója, utalva az exkluzív elektromos járművek iránti kereslet egyértelmű csökkenésére. A stuttgarti székhelyű, ikonikus 911-es modell gyártója szerint
a változtatások akár 1,8 milliárd euróval is csökkenthetik a Porsche idei működési nyereségét.
A Porsche bejelentette, hogy elhalasztja bizonyos teljesen elektromos járművek bevezetését. Az új, Cayenne modell feletti SUV kezdetben nem lesz elérhető teljesen elektromos változatban, helyette belső égésű motoros és hibrid modellekkel jelenik meg a piacon.
A változások következtében
a Porsche 2025-ös profitmarzsát maximum 2%-ra csökkentette a korábbi 5-7%-ról, míg középtávú marzskilátását legfeljebb 15%-ra mérsékelte a korábbi 15-17%-ról.
Ezek nem olyan marzsok, amelyeket egy luxusterméktől várnánk, legalábbis nem egy sikeres terméktől"
- kommentálta az eseményeket Patrick Hummel, az UBS elemzője.
Blume elmondta, hogy a Porsche meghosszabbítja a jelenleg elérhető belső égésű motoros és hibrid hajtásláncú járműmodellek, köztük a Panamera gyártási időszakát a 2030-as évekig. A vezérigazgató nagyobb rugalmasságra számít az Európai Uniótól az új autók és kisteherautók CO2-kibocsátásának 2035-re tervezett 100%-os csökkentésével kapcsolatban.
A Porsche SE holding, a Volkswagen legnagyobb részvényese, amely 12,1%-os részesedéssel rendelkezik a Porsche AG-ben, szintén csökkentette adózott eredmény-előrejelzését, míg a Volkswagen 2-3%-ra mérsékelte profitmarzskilátását a korábbi 4-5%-ról.
Blume szerint az amerikai autóimport-vámok tervezett csökkentése 27,5%-ról 15%-ra még hetekig eltarthat, mivel a tárgyalások Brüsszel és Washington között folyamatban vannak. A Volkswagen jelenleg egyeztetéseket folytat az amerikai kormányzattal egy olyan befektetési csomagról, amely Blume szerint a Porschét is érintheti.
A Porsche árfolyama a nyitást követően 6,2, a Volkswagen részvényei pedig 4,6 százalékos mínuszban vannak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
