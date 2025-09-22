Történelmi fordulóponthoz érkezhetett a piac – Mit jelent ez a befektetéseidnek?

A világ tőzsdéin tombol a bikapiac, az amerikai jegybank kamatcsökkentése pedig újabb lökést adott az optimizmusnak. Ám eközben a háttérben egy klasszikus válságindikátor nagyon régóta nem látott mélypontra zuhant, ami a globális növekedésre vonatkozó komoly aggodalmakat jelez. Az egyik legfontosabb kérdés talán a következő: mit jelent mindez a befektetéseink számára?

Valósággal tombol a bikapiac a világ tőzsdéin, a múlt heti amerikai kamatcsökkentés pedig csak újabb olaj volt a tűzre. A piacok ráadásul két újabb kamatvágást is áraznak idénre, aminek köszönhetően a kamatok esnek, a dollár gyengül, a vezető részvényindexek pedig egyre feljebb kúsznak.

Az S&P 500 például 13 százalékot emelkedett idén, de a kamatkörnyezetre érzékenyebb, tech-fókuszú Nasdaq indexben ennél is nagyobb ralit láthattunk, 2025-ben eddig több, mint 17 százalékos a plusz.

A látszólag féktelen optimizmus ellenére bőven akadnak baljós jelek, és most egy olyan válságindikátor jelzett be, amire nagyon is érdemes odafigyelni.