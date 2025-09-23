Figyelem: amikor legutóbb ilyen történt, akkor menekülni kellett a tőzsdékről

Tombol a bikapiac, a vezető részvényindexek napról napra új történelmi csúcsokat döntenek. Az optimizmus az amerikai kamatcsökkentés hatására a tetőfokára hágott – ám most egy olyan figyelmeztető jelzés érkezett, ami váratlan pofonként érheti a befektetőket. A mostani helyzet kísértetiesen hasonlít az elmúlt évek három korábbi esetére – és mindegyiknek esés lett a vége.

A részvénypiacokat már nagyon régóta a bikák uralják, hiába volt néhány kisebb-nagyobb korrekció, a vezető amerikai részvényindexek folyamatosan új csúcsra kapaszkodnak.

Egyelőre nem látni, hogy elfogyna a magaslati levegő, mert mindig jön valami, ami olaj tud lenni a lobogó tűzre: leginkább az AI-őrület viszi a hátán a történetet, de az amerikai kamatcsökkentés is nagyot dobott a befektetői hangulaton.

De A féktelen optimizmus közepette Most olyan jelzés érkezett, ami alapján akár nagyon komoly esés is beindulhat a tőzsdéken.