Újabb befektetési óriás rohamozza meg Európát, és ez még csak a kezdet
Újabb befektetési óriás rohamozza meg Európát, és ez még csak a kezdet

Az ausztrál Aware Super nyugdíjalap megduplázza európai ingatlanpiaci befektetéseit, különös figyelmet fordítva a londoni irodaházakra, ami beleillik abba a trendbe, hogy egyre több globális befektető látja meg a fantáziát ebben a szegmensben – írja a Bloomberg.
Az Aware Super már 2 milliárd ausztrál dollárt (mostani árfolyamon kb. 435 milliárd forintot) fektetett be brit és európai ingatlanokba londoni irodájának mintegy két évvel ezelőtti megnyitása óta. Sőt, Alek Misev, a 200 milliárd ausztrál dolláros alap ingatlanrészlegének vezetője szerint további milliárdokat terveznek ingatlanokba és egyéb eszközökbe fektetni a régióban a következő három évben.

Európát kritikus fontosságú régióként azonosítottuk

- nyilatkozta Misev egy interjúban, hozzátéve, hogy a londoni irodák kiemelkedő lehetőséget jelentenek a kínálat hiánya és a minőségi terek iránti erős kereslet miatt. "Szeretnénk többet tenni, nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem a Kontinentális Európában is" - mondta.

A londoni irodák kihasználatlansága (vacancy) több mint duplájára nőtt a világjárvány után, míg az új projektek hiánya súlyos kínálathiányt teremtett a prémium kategóriás ingatlanok piacán. A bérleti díjak meredeken emelkednek a legkeresettebb kerületekben, különösen a befejezéshez közeledő új fejlesztéseknél. A JLL adatai szerint az amerikai befektetések 33%-kal nőttek a londoni irodapiacon 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest.

Az Aware európai ingatlanpiaci terjeszkedése olyankor történik, amikor számos nagy befektető visszavonul az Egyesült Államokból a növekvő politikai és gazdasági bizonytalanság miatt. Európa vonzereje a sokszínűségében rejlik, ami Misev szerint piaci hatékonytalanságokat teremt, miközben földrajzi változatosságot is kínál. Az alap idén nagyban fogadott a londoni irodapiacra a Delancey Real Estate-tel létrehozott közös vállalkozással, amely máris befektette 1 milliárd fontos (1,35 milliárd dolláros) céljának felét.

"Ez egy opportunista lépés részünkről, nem feltétlenül hosszú távú stratégia" - mondta Misev a vállalkozásról. "A jövőben értékesíteni fogjuk, amikor végrehajtottuk üzleti tervünket" - tette hozzá. Az alap más típusú ingatlaneszközöket is célba vesz, például logisztikai létesítményeket és diákszállásokat, valamint olyan speciális szektorokat, mint az önkiszolgáló raktározás.

Az Aware az Egyesült Királyságot választotta első külföldi irodájának helyszínéül, amelyet 2023-ban nyitott meg azzal az ígérettel, hogy három-öt év alatt 10 milliárd ausztrál dollárt fektet be ingatlanokba, infrastruktúrába és magántőkébe. Már több mint 3,5 milliárd ausztrál dollárt helyeztek ki, főként ingatlanokba, és 25 fős csapatot építettek fel – mondta Damien Webb, a befektetési igazgatóhelyettes és nemzetközi vezető ugyanabban az interjúban.

Az Aware globális "eszközvadászata" az ország 4300 milliárd ausztrál dolláros nyugdíjalap-iparágának szélesebb trendjét tükrözi.

A rendszer gyors bővülésével a legnagyobb szereplők kinövik a helyi lehetőségeket, és egyre inkább külföldre irányítják tőkéjüket.

A legnagyobb alapok esetében az összes eszköz körülbelül fele már külföldön van – és ez az arány várhatóan tovább nő, ahogy folytatják növekedésüket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

