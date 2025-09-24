Az összeomlás felé közelít az AI-sztori? Tőzsdetörténelmi hónapok előtt állunk

Applovin
Az Applovin jelenleg egy 220 milliárd dollárt érő, főként az alkalmazásokon keresztül zajló online marketinget támogató szoftvervállalat, amely az elmúlt 12 hónapban 5,7 milliárd dollár árbevételt ért el. A cég jelen pillanatban a világ 68., és egyben az Egyesült Államok 41. legértékesebb tőzsdei vállalata. Az elmúlt két hétben, miközben piaci érték alapján felkapaszkodott az amerikai top50-be, olyan ikonikus neveket előzött meg, mint a PepsiCo, Merck, Walt Disney, AT&T, McDonald’s vagy Caterpillar.
Az Applovin az elmúlt bő egy év egyik legnagyobb befektetői kedvencévé vált az amerikai részvénypiacon. Az árfolyamgrafikon napi gyertyákkal így mutat 2024. szeptember 3. és 2025. szeptember 19. között:
A 2024. szeptember 5-i 88 dolláros záróár és a 2025. szeptember 5-i 490 dolláros záróár között az Applovin részvénye 456 százalékot emelkedett. A fordulópont szeptember elején jött el: szeptember 6-án bejelentették, hogy a vállalat szeptember 22-én bekerül az S&P 500 indexbe. Az ezt követő tíz kereskedési nap reakciója epikus volt: mind a tíz napon emelkedett az árfolyam, összesen újabb 33 százalékkal, amit a grafikon kék téglalapja jól mutat.
Ez alatt a két hét alatt a cég piaci értéke majdnem kétszer annyival nőtt, mint amennyit maga a vállalat összességében ért 2024 szeptemberében.
Az Applovin eklatáns példája annak a lemaradó befektetői fájdalomnak, amely szeptemberben egyre jobban átitatta az amerikai részvénypiac technológiai szegmensét. A világ negyedik legnagyobb vállalataként az Alphabet árfolyama 20 százalékot, a hetedik legnagyobb Broadcom 16 százalékot, míg a tizenegyedik legnagyobb Oracle 37 százalékot emelkedett 14 kereskedési nap alatt. És mindez nem mélypontról indult, hanem az augusztus végén is történelmi csúcsokon álló indexek mellett következett be.
Az Oracle szeptember 10-i gyorsjelentési napja különösen sokkoló volt: a hivatalos nyitás után két órával a részvény 40 százalék feletti emelkedést mutatott, ami az alapító Larry Ellison vagyonát egy nap alatt 121 milliárd dollárral növelte. Ennél ma mindössze 13 embernek nagyobb a vagyona a világon – és egyikük immár maga Ellison.
Ez már mánia?
Az eddig bemutatott esetek alapján úgy tűnik, hogy a 2023 eleje óta tartó AI-sztori tőzsdei emelkedése most kezd átcsapni a mániákus szakaszba. Ezeket a szakaszokat jellemzően azok a befektetők táplálják, akik addig kimaradtak, majd a lemaradás fájdalmától vezérelve bármi áron vásárolni kezdenek. Szeptemberben az Applovin, az Alphabet, a Broadcom és az Oracle árfolyamgrafikonjain szinte tapinthatóvá vált ez a feszültség.
Hasonló példák bőven akadnak még az amerikai piacról, de terjedelmi okok miatt most csak a chipszektor aktuális teljesítményére pillantunk rá. Az amerikai részvénypiacon 14 olyan félvezetőcéggel kereskednek, amelyek piaci kapitalizációja meghaladja a 100 milliárd dollárt. Az idei szeptemberi hozamaik így alakultak:
Úgy repkednek a 15 százalék feletti, 14 kereskedési nap alatt elért hozamok, mintha nem lenne holnap. A félvezető-szektor egyik leglátványosabb szeptemberi epizódja szeptember 18-án érkezett: az Intel részvényei aznap 23 százalékot szárnyaltak, miután kiderült, hogy az Nvidia 5 milliárd dolláros befektetést hajt végre a cégben. A nyitás előtti kereskedésben az árfolyam 30 százalék felett is járt. Az egyértelműen lemaradó vállalat papírjainak széttépése erős manifesztációja volt annak a fájdalomnak, amelyet a mesterséges intelligencia sztoriról kimaradó befektetők élnek át.
Maga az AI-sztori tőzsdei kibontakozása immár 32 hónapja zajlik 2023 januárja és 2025 augusztusa között, kisebb-nagyobb korrekciókkal. Az idei április–augusztusi „Liberation Day” turbulencia után most talán a legerősebb szárnyaló szakaszban vagyunk. Ez pedig a történet 33. hónapjára, 2025 szeptemberére meghozta a tőzsdék egyik legkülönlegesebb jelenségét:
a mániákus befektetői viselkedést.
A mániák a tőzsdetörténelemben a csillagászat szupernóva-robbanásához hasonlítanak. Ahogy az életük végén a csillagok felfúvódnak, majd szétrobbannak, úgy zajlik le a folyamat a tőzsdéken is. Az „aki kimarad, az lemarad” mentalitás átveszi a főszerepet mind a vállalatvezetők, mind a befektetők gondolkodásában. Az AI-modelleket építő cégeknél emiatt nem léteznek racionális beruházási korlátok, a tőzsdén pedig évek óta utolérhetetlen az AI-infrastruktúra vállalatok részvényeinek hozama.
A folyamat végül elvezet ahhoz a ponthoz, ahol már senki sem akar kimaradni. Ám ekkor a technológiai beruházások és a részvényvásárlások egyre kétesebb megtérülési kilátásokkal születnek meg, pusztán a lemaradástól való félelem elkerülése érdekében. A vége rendre ugyanaz: egy őrült, parabolikus emelkedést hozó néhány hónap, amely aztán évekre felzabálja a befektetők hozampotenciálját a részvénypiacokon.
Tőzsdetörténelmi hónapok előtt állunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
