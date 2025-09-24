  • Megjelenítés
Megérkezett az AI-chatbot, amely úgy kommunikál a befektetőkkel, mint egy ember
Befektetés

Megérkezett az AI-chatbot, amely úgy kommunikál a befektetőkkel, mint egy ember

Portfolio
A Fidelity International bevezette Freya nevű mesterséges intelligencia alapú chatbotját, amely a személyes befektetési platformján javítja az ügyfelek kiszolgálását – írja a Financial Times. Hasonló témákról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Portfolio Banking Technology 2025
A pénzügyi szolgáltatások mesterséges intelligencia által hajtott forradalma kiemelt téma lesz a Portfolio közelgő, Banking Technology 2025 konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!
Információ és jelentkezés

A Freya egy beszélgetésre képes nagy nyelvi modell (LLM), amelyet fejlett generatív mesterséges intelligencia működtet. A Fidelity szerint a rendszer képes megérteni az árnyalatokat, és valós időben dinamikus válaszokat generálni.

A technológia emberhez hasonló interakciókra képes, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy gyorsan és hatékonyan találják meg a szükséges információkat.

A hagyományos, előre megírt válaszokkal ellentétben a Freya logikai következtetéseket használ a legjobb válasz megadásához, hasonlóan egy emberi ügyintézőhöz.

A szolgáltatást emberi felügyelettel fejlesztették ki, így az ügyfelek közvetlenül részesülhetnek a mesterséges intelligencia által kínált személyre szabott élményből, miközben minden interakció biztonságos és a szabályoknak megfelelő marad.

Stuart Warner, a Fidelity International globális platformmegoldásokért felelős vezetője elmondta: "A Freya egyértelmű válaszokat ad ügyfeleinknek közérthető nyelven. Erős biztonsági ellenőrzésekkel, emberi felügyelettel és az információ és tanácsadás közötti világos határokkal építettük fel."

A Freya, amely e hónap elején indult, fokozatos bevezetésen megy keresztül. A személyes befektetési ügyfelek számára történő kezdeti indítást követően idővel szélesebb körben is elérhetővé válik a Fidelity más platformjain – a Workplace Investing és a Fidelity Adviser Solutions rendszerekben.

A vállalat közölte, hogy a technológia biztonsági intézkedéseket tartalmaz a tanácsadás vagy szabályozási határokat megközelítő beszélgetések észlelésére és leállítására. Megerősítették, hogy a Freya nem nyújt pénzügyi tanácsadást vagy személyes ajánlásokat.

"Ez az indítás olyan időszakban történik, amikor az elvárások gyorsan változnak" – mondta Warner. "Az emberek egyre inkább olyan szolgáltatásokat szeretnének, amelyek intuitívak és reagálnak, és a brit pénzügyi felügyelet (FCA) egyértelművé tette a célzottabb támogatás fontosságát, miközben tiszteletben tartja a tájékoztatás és a tanácsadás közötti határokat."

Kapcsolódó cikkünk

Mesterséges szuperintelligenciára készül az Alibaba - Kilőtt a részvény

Az űrkutatás kitörési pont lehet Európa számára

Ingatlanpiaci kilátások: nem tudjuk, mit hoz a jövő, de tesszük a dolgunkat

Mutatjuk, hogy mibe fektetnek be most a profik!

Két új európai országban nyit fióktelepet a Revolut

Nem temetni kell Európát és Magyarországot, hanem most kell rájuk fogadni!

Gigantikus pénzügyi szakadék fenyegeti a mesterséges intelligencia jövőjét

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1466716029
Befektetés
Az összeomlás felé közelít az AI-sztori? Tőzsdetörténelmi hónapok előtt állunk
Pénzcentrum
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility