Megérkezett az AI-chatbot, amely úgy kommunikál a befektetőkkel, mint egy ember

A Freya egy beszélgetésre képes nagy nyelvi modell (LLM), amelyet fejlett generatív mesterséges intelligencia működtet. A Fidelity szerint a rendszer képes megérteni az árnyalatokat, és valós időben dinamikus válaszokat generálni.

A technológia emberhez hasonló interakciókra képes, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy gyorsan és hatékonyan találják meg a szükséges információkat.

A hagyományos, előre megírt válaszokkal ellentétben a Freya logikai következtetéseket használ a legjobb válasz megadásához, hasonlóan egy emberi ügyintézőhöz.

A szolgáltatást emberi felügyelettel fejlesztették ki, így az ügyfelek közvetlenül részesülhetnek a mesterséges intelligencia által kínált személyre szabott élményből, miközben minden interakció biztonságos és a szabályoknak megfelelő marad.

Stuart Warner, a Fidelity International globális platformmegoldásokért felelős vezetője elmondta: "A Freya egyértelmű válaszokat ad ügyfeleinknek közérthető nyelven. Erős biztonsági ellenőrzésekkel, emberi felügyelettel és az információ és tanácsadás közötti világos határokkal építettük fel."

A Freya, amely e hónap elején indult, fokozatos bevezetésen megy keresztül. A személyes befektetési ügyfelek számára történő kezdeti indítást követően idővel szélesebb körben is elérhetővé válik a Fidelity más platformjain – a Workplace Investing és a Fidelity Adviser Solutions rendszerekben.

A vállalat közölte, hogy a technológia biztonsági intézkedéseket tartalmaz a tanácsadás vagy szabályozási határokat megközelítő beszélgetések észlelésére és leállítására. Megerősítették, hogy a Freya nem nyújt pénzügyi tanácsadást vagy személyes ajánlásokat.

"Ez az indítás olyan időszakban történik, amikor az elvárások gyorsan változnak" – mondta Warner. "Az emberek egyre inkább olyan szolgáltatásokat szeretnének, amelyek intuitívak és reagálnak, és a brit pénzügyi felügyelet (FCA) egyértelművé tette a célzottabb támogatás fontosságát, miközben tiszteletben tartja a tájékoztatás és a tanácsadás közötti határokat."

