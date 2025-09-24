Most lehet nagyot szakítani a kötvénypiacon, az egzotikus piacokat is érdemes nézegetni

A kamatcsökkentés gyakran a közelgő gazdasági lassulás előjele lehet, ilyen esetben pedig
a piac újra árazza a vállalati kötvények kockázatát,
különösen a gyengébb hitelminősítésű papírokét. Így a kamatcsökkentés ellenére ezek a kötvények a jövőben is gyengélkedhetnek majd. Ebből kifolyólag a jelenlegi gazdasági helyzetben a befektetésre ajánlott hitelminősítésű értékpapírokra célszerű fókuszálni - magyarázza Beschenbacher Kornél.
A befektetésre ajánlott hitelminősítői kategóriában számos kiemelkedő, ugyanakkor a hazai piacon kevésbé ismert külföldi állampapír közül választhatnak a befektetők. „Ilyenek például különböző dél-amerikai országok kötvényei is, amelyek kibocsátói – például Chile vagy Uruguay – viszonylag stabil gazdasággal rendelkeznek, miközben államkötvényeik akár két számjegyű hozampotenciált is kínálnak euróban vagy dollárban” - emeli ki az SPB Befektetési Zrt. private banking igazgató helyettese.
A 2024‑ben mintegy 2,6 százalékos GDP‑növekedést produkáló Chile államkötvényei közül az euróban kibocsátott, 2035-ben lejáró, 3,80 százalékos kamatozású papír lehet vonzó célpont a névérték körüli árfolyamának is köszönhetően. A dollárban befektetni szándékozók három, magasabb kamatozású dél-amerikai államkötvény közül is választhatnak.
- Uruguay 5,10 százalékos, 2050-ben lejáró fix kamatozású kötvénye névértéke alatt, 97 százalék körüli árfolyamon érhető el az igen likvid másodpiaci kereskedésben – az árfolyamnövekedési potenciálja 25 százalék körüli is lehet.
- Az SPB private banking igazgató helyettese két perui kötvényt is említ, azonban azt is kiemeli, hogy mivel Peruban gyakoriak a politikai feszültségek, továbbá az amerikai dollárban denominált kötvényekkel devizakockázatot is vállalt az ország, ezért ezek a papírok kifejezetten a spekulatív befektetők számára ajánlottak. Az 5,50 százalékos kamatozással rendelkező, 2036-ban lejáró államkötvény kicsivel névértéke felett kereskedhető, míg a 6,20 százalékos kamatozású, 2055-ben lejáró kötvény árfolyamoldali hozampotenciálja kiemelkedő lehet, akár a 15-20 százalékot is elérheti, ha a Fed tovább csökkenti az alapkamatot.
Az állampapírok mellett az eurós és dolláros vállalati kötvények piacán is látható két számjegyű hozampotenciál a szakember szerint. Az euróban kibocsátott papírok közül kiemeli a 2024‑ben rekordszintű, 5,16 milliárd eurós nyereséget elérő holland Rabobank 6,50 százalékos kamatozású Perpetual kötvényét, melyet jelenleg 116-117 százalék körüli árfolyamszinteken lehet megvásárolni a másodpiacon, ám a 125 százalékos árfolyamszint egy éven belül is elérhető lehet. A kötvény 25 / 25 eurós minimum kereskedési mennyisége jó lehetőséget kínál a hazai kisbefektetők számára is. A világ egyik legnagyobb élelmiszeripari cége, a svájci Nestlé 3,50 százalékos kamatozású, 2045-ben lejáró, AA- hitelminősítéssel rendelkező kötvénye a következő években kiemelkedő, bőven két számjegyű árfolyamoldali hozampotenciált kínálhat, ráadásul jelenleg a névértéke alatti, 97 százalék körüli árfolyamszinteken érhető el az értékpapír.
Dollárban a holland Aegon biztosító kötvényét a rutinos kötvénybefektetők már ismerhetik, hiszen az örökjáradék típusú instrumentumot 2004-ben bocsátották ki. A változó kamatozású kötvény egy meghatározott kamatkörnyezethez igazodó – dollárban jelenleg 4,23 százalékos – kamatot fizet a befektetőknek. Befektetésre ajánlott hitelminősítéssel rendelkezik, és negyedévente visszahívható 100 százalékon, melynek az elkövetkezendő évben igen komoly jelentősége lehet, és ebben az esetben az árfolyampotenciál a több mint 20 százalékot is elérheti. A DNO ASA olaj- és gázipari vállalat Norvégia legrégebbi olajtársasága. Az olajcég 8,50 százalékos kamatozású, 2030-ban lejáró kötvénye kicsivel névérték felett, 103 százalék körül elérhető a másodpiaci kereskedésben, és lejárati hozama 7,70 százalék körül alakul. A légiiparban tevékenykedő, brazíliai székhelyű Embraer holland leányvállalata, az Embraer Netherlands – amely főként az anyacég európai kereskedelmi, képviseleti és logisztikai funkcióit látja el – 2025-ben 5,98 százalékos kamatozással bocsátotta ki 2035-ös lejáratú kötvényét, melynek lejárati hozama jelenleg 5 százalék körüli.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
