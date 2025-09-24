Nem létezik olyan, hogy "biztonságos alkoholfogyasztás" - Szép csendben lobbiháború robbant ki

A belga söripar, a mexikói tequilagyártók és a Heineken is lobbizott kormányoknál az idei nyáron, hogy
ellenálljanak az ENSZ egészségügyi szervezete által javasolt szigorúbb alkoholszabályozásnak
- derül ki a Reuters által vizsgált levelekből és e-mailekből.
Az 1000 milliárd dolláros globális italipar
szembeszáll a WHO azon álláspontjával, miszerint nincs kockázatmentes szintje az alkoholfogyasztásnak.
Miközben a pénzügyi nehézségekkel küzdő és egyre egészségtudatosabb fogyasztók visszafogják alkoholfogyasztásukat - ami csapást mér a vállalatok nyereségére -, az iparág fokozza erőfeszítéseit a további fenyegetések elhárítására.
A WHO és más egészségügyi hatóságok szerint az alkoholfogyasztás, akár kis mennyiségben is, növeli bizonyos rákbetegségek és más betegségek kockázatát. Dag Rekve, a WHO technikai politikai tisztviselője szerint ezek az egészségkárosító hatások "következetesek és jól dokumentáltak" a lakosság szintjén.
Az alkoholgyártók ezzel szemben azt állítják, hogy a tudomány összetettebb, és a mértékletes ivás alacsony kockázatú. Julian Braithwaite, a Felelős Alkoholfogyasztás Nemzetközi Szövetségének (IARD) vezérigazgatója szerint az iparág célja, hogy "visszavegye az irányítást az alkohollal kapcsolatos vitában".
A jelenlegi vita középpontjában egy új, ENSZ által támogatott megállapodás áll, amelyet szeptember 25-én fogadnak el az országok, és amely célokat tűz ki a nem fertőző betegségek, köztük az alkohollal kapcsolatos betegségek kezelésére.
A WHO által támogatott alkoholszabályozási javaslatok szerepeltek a májusban közzétett első tervezetben, de a szeptember eleji későbbi változatból ezeket törölték vagy gyengítették. A WHO a múlt héten közölte, hogy a folyamatot intenzív lobbizás befolyásolta, többek között az alkoholipar részéről.
A Reuters által látott levelek szerint a mexikói Nemzeti Tequila Ipari Kamara (CNIT) májusban, a megállapodás első tervezetének megjelenése után írt a mexikói kormánynak. A CNIT arra kérte a mexikói hatóságokat, hogy a más kormányokkal folytatott tárgyalások során segítsenek eltávolítani a WHO által támogatott politikákra való hivatkozásokat, beleértve az alkoholadók emelésére és az üzletekben való elérhetőség korlátozására vonatkozó kötelezettségvállalásokat.
A Heineken holland sörgyártó óriás külön levélben javasolta a mexikói kormánynak, hogy az alkoholreklámok betiltására vagy korlátozására vonatkozó javaslatot módosítsák úgy, hogy az csak a kiskorúaknak szóló reklámokra összpontosítson. Az alkoholreklámok korlátozására vonatkozó felhívásokat törölték a megállapodás szeptemberi változatából.
A belga sörfőzők szakmai szövetsége, a Belgian Brewers júniusban írt a belga miniszterelnök-helyettes hivatalának, kifogásolva, hogy az ország egészségügyi minisztere "radikális álláspontokat" képvisel az ENSZ-szöveggel kapcsolatban.
A Heineken, a CNIT és a Belgian Brewers a Reutersnek elmondta, hogy bevett gyakorlat az iparági nézetek közlése a politikai döntéshozókkal. A CNIT szerint nem az ENSZ-megállapodás gyengítésére törekedtek, hanem csak arra, hogy az hatékony és az ipar számára méltányos legyen.
Az IARD vezérigazgatója szerint a változtatások azt tükrözik, hogy a kormányok felismerték: a mértékletes és a káros fogyasztás (például ittas vezetés) közötti különbségtétel működik. Jeremy Farrar, a WHO egészségfejlesztésért, betegségmegelőzésért és ellátásért felelős főigazgató-helyettese viszont hangsúlyozta, hogy a szervezetnek erőteljesebben kell fellépnie az egészségkárosodás fő okai - köztük az alkohol - ellen.
A WHO 2022 óta növelte az alkohollal kapcsolatos kiadványok számát, és 2023-ban áttért arra az álláspontra, hogy
"nincs biztonságos szintje" az alkoholfogyasztásnak.
A vállalati vezetők szerint az iparágnak aktívabban kell fellépnie és népszerűsítenie a mértékletes ivás pozitív aspektusait.
A Diageo márciusban új pozíciót hirdetett globális lobbicsapatában, hivatkozva a WHO és a kapcsolódó nem kormányzati szervezetek részéről érkező "példátlan kihívásra". A Carlsberg vezérigazgatója, Jacob Aarup-Andersen a múlt hónapban a Reutersnek elmondta, hogy a mértékletes ivásnak előnyei vannak a társasági élet és a mentális egészség szempontjából.
Eric Crosbie, a Nevadai Egyetem közegészségügyi iskolájának professzora szerint azonban az italgyártó cégektől származó egészségügyi vagy politikai érveket fenntartással kell kezelni. "Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek üzleti vállalkozások. Azért vannak, hogy pénzt keressenek" - mondta.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
