Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás

A tőzsde világa egyszerre vonzó és félelmetes a kezdők számára. A potenciális nyereség ígérete sokakat csábít, ugyanakkor a piaci mozgások kiszámíthatatlansága és a rosszul megtervezett döntések könnyen veszteséghez vezethetnek. A kezdők a körülöttük zajló hírekre, árfolyam-ingadozásokra vagy éppen rövid távú impulzusokra reagálnak, rendszer nélkül kereskednek – és nem véletlen, hogy a legtöbbjük veszteségesen zárja az évet.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Egy jól felépített kereskedési stratégia azonban éppen ezt hivatott orvosolni. Soron következő online előadásunkon, a résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogyan lehet tudatosan, tervezetten közelíteni a tőzsdei befektetésekhez, legyen szó rövid vagy hosszú távú stratégiáról.

Miért fontos a stratégiaépítés?

A tőzsdei siker kulcsa nem az impulzív döntésekben, hanem a következetesen alkalmazott, jól átgondolt stratégiában rejlik.

Egy kereskedési terv nemcsak a célok kitűzésében segít, hanem abban is, hogy a befektető tudatosan kezelje a kockázatot, ne engedje, hogy az érzelmek irányítsák a döntéseit, és hosszú távon is képes legyen nyereségesen kereskedni.

Miről lesz szó az előadáson?

A stratégiaépítés alapjai: Hogyan építs fel kezdőként egy stabil, követhető kereskedési tervet, amely illeszkedik a saját pénzügyi céljaidhoz.

Kockázatkezelés: A veszteségek minimalizálásának és a nyereség maximalizálásának gyakorlati módszerei.

Piaci elemzés: Hogyan integráld a technikai és fundamentális elemzéseket a stratégiádba, hogy megalapozott döntéseket hozhass.

Gyakorlati tippek és lépések: Konkrét példák és bevált módszerek, amelyek segítenek a stratégiád napi alkalmazásában.

Pszichológiai aspektusok: Az érzelmi kontroll szerepe a tőzsdei sikerben, és hogyan maradhatsz higgadt a piaci hullámvölgyek során.

Az előadás célja, hogy a résztvevők ne csak elméleti tudást kapjanak, hanem kézzelfogható eszközöket is, amelyekkel saját stratégiát építhetnek, és tudatosan navigálhatnak a tőzsdei világban.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. szeptember 28. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

