Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében azzal foglalkozunk, hogy tegnap éjjel kigyulladt a Mol egyik alapanyag-feldolgozó üzeme Százhalombattán. Vendégünk Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője arra válaszolt, hogy − noha a tüzet időközben eloltották −, mégis, mekkora a baj és milyen hatásokkal kell számolni akár ellátásbiztonság, akár árak tekintetében. A műsor második részében arról lesz szó, hogy az Eurostat legfrissebb adatai szerint euróban számolva tovább nőttek a magyar háztartások likvid megtakarításai, amelyek eloszlása az EU-ban kirívóan egyenlőtlen. A témáról Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio vezető elemzőjével beszélgettünk. Hasonló kérdésekkel is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon: november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Mol-incidens: veszélyben az üzemanyag-ellátás? − (1:31)
  • Kirívó vagyonkoncentráció Magyarországon − (8:08)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

További epizódok
