Ezeken a befektetéseken kereshetsz nagyot, ha jön az ukrajnai béke!

Jön a békecsúcs
Magyarország lesz a helyszíne annak a történelmi jelentőségű találkozónak, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök ülhet tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról.
A találkozóra akár már októberben sor kerülhet, bár a pontos időpontot a nemzetközi egyeztetések és az amerikai elnök programja még befolyásolhatja. A magyar hatóságok már készülnek a biztonsági előkészületekkel, miközben Volodimir Zelenszkij is jelezte, hogy kész csatlakozni a tárgyalásokhoz. Az ukrán elnök részvétele ugyanakkor egyelőre nem biztos, mivel az orosz fél továbbra is kemény feltételeket szab:
Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az elfoglalt régiók – köztük a Donbasz és Herszon – státusza orosz ellenőrzés alatt maradjon, ami Kijev számára rendkívül nehezen elfogadható.
