Ezeken a befektetéseken kereshetsz nagyot, ha jön az ukrajnai béke!

Akár már októberben találkozhat egymással az amerikai és az orosz elnök, hogy tárgyaljanak az ukrajnai békéről. Bár annak nem nagy a valószínűsége, hogy azonnali fegyverszünetet érjenek el a felek a találkozón, mindenesetre az esemény fontos lépés lehet az ukrajnai békéhez vezető úton. Újra fantázia lehet azokban a befektetésekben, amiket béke trade-eknek nevezünk. Mutatjuk a lehetőségeket!

Jön a békecsúcs

Magyarország lesz a helyszíne annak a történelmi jelentőségű találkozónak, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök ülhet tárgyalóasztalhoz az ukrajnai háború lehetséges lezárásáról.

A találkozóra akár már októberben sor kerülhet, bár a pontos időpontot a nemzetközi egyeztetések és az amerikai elnök programja még befolyásolhatja. A magyar hatóságok már készülnek a biztonsági előkészületekkel, miközben Volodimir Zelenszkij is jelezte, hogy kész csatlakozni a tárgyalásokhoz. Az ukrán elnök részvétele ugyanakkor egyelőre nem biztos, mivel az orosz fél továbbra is kemény feltételeket szab:

Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az elfoglalt régiók – köztük a Donbasz és Herszon – státusza orosz ellenőrzés alatt maradjon, ami Kijev számára rendkívül nehezen elfogadható.