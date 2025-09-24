Újabb nagy fogás az Inteltől: az Nvidai után újabb óriáscég fektethet be

Egy esetleges megállapodás követné az Nvidia múlt heti 5 milliárd dolláros befektetését, valamint a SoftBank Group augusztusi 2 milliárd dolláros invesztícióját. Az Intel más vállalatokat is megkeresett lehetséges befektetésekkel és partnerségekkel kapcsolatban.
Az Apple-lel kötött megállapodás további megerősítést jelentene az Intel számára, bár valószínűtlen, hogy az iPhone-gyártó visszatérne az Intel processzorokhoz eszközeiben.
Az Apple legfejlettebb chipjeit jelenleg a tajvani TSMC gyártja, miután a vállalat az elmúlt öt évben saját fejlesztésű processzorokra váltott.
Lip-Bu Tan, az Intel vezérigazgatója a szövetségi kormány támogatásával próbálja talpra állítani a vállalatot. Augusztusban a Trump-adminisztráció által közvetített szokatlan ügylet keretében az Egyesült Államok körülbelül 10%-os részesedést szerzett a chipgyártóban, amelyet kulcsfontosságúnak tartanak a hazai gyártás újjáélesztésében.
A pénzügyi támogatás ellenére az Intel kihívásai továbbra is jelentősek. A vállalat elvesztette technológiai előnyét, piaci részesedést veszített olyan versenytársakkal szemben, mint az AMD, és nem tudott profitálni a mesterséges intelligencia eszközök növekvő eladásaiból, amely az Nvidia szakterülete.
Ennek ellenére a befektetők optimistábbak lettek a kormányzati tőkeinjekció óta. A vállalat részvényei több mint 50%-kal emelkedtek augusztus eleje óta.
A cég részvényei 6,4 százalékot emelkedtek a hírre a szerdai kereskedésben, míg a zárás után további 1,5 százalékkal került feljebb az árfolyam.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
