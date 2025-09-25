  • Megjelenítés
 
3 hónap alatt 150 százalékos hozam - Hol lesz ennek a vége?

A mesterséges intelligencia árnyékában van egy szektor, amely kiváló, nagy hozammal kecsegtető befektetési lehetőségeket rejt. Ráaádsul még kezdetleges fázisban van az új trend. Van egy befektetés, melyre még júliusban hívtuk fel előfizetőink figyelmét. Elemzésünk készülte óta pedig már 150 százalékot emelkedett egy részvény árfolyama. Megnéztük, hogy lehet-e még potenciál a raliban, emellett pedig a kockázatokkal is foglalkoztunk.
Amíg a mesterséges intelligencia továbbra is alapvetően leuralja a tőzsdéket, addig több izgalmas új trend is kibonatkozóban van.

A történelmi csúcsokon lévő amerikai tőzsdéken továbbra is alapvetően erős a befektetői kockázatvállalás.

Ebben a környzetben pedig több korai szakaszban járó új befektetési trend is nagy hátszelet kapott.

