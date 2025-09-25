  • Megjelenítés
A brit olajóriás szerint sokkal több kőolajra lesz szükség, mint gondoltuk
A brit olajóriás BP felülvizsgálta korábbi előrejelzését, és most már úgy látja, hogy az olajkereslet növekedése folytatódik az évtized végéig, a csúcspontot legkorábban 2030-ban érheti el - írta a Bloomberg.

Az olajipari óriásvállalat éves kitekintésében több tényezőt is megnevezett, amelyek a kereslet növekedését támogatják:

  • a feltörekvő piacok növekvő fogyasztása,
  • a lassú energiahatékonysági fejlődés,
  • a geopolitikai feszültségek
  • és a petrolkémiai termékek folyamatos használata

tartozik ide.

A BP előrejelzése szerint

a fogyasztás öt év múlva eléri a napi 103,4 millió hordót, szemben az idei 102,2 millió hordóval.

A vállalat közgazdászai szerint a "langyos" energiahatékonysági fejlődés miatt megnövekedett keresletet fosszilis üzemanyagokkal fogják kielégíteni. Ha ez a tendencia folytatódik, 2035-ig akár napi 6 millió hordóval is növekedhet az olajkereslet.

A BP alapforgatókönyve szerint

a kereslet 2035 körül kezd majd visszatérni a jelenlegi szintekre.

A vállalat hosszú távú előrejelzése szerint 2050-ben még mindig napi 83 millió hordó körül alakulhat az olajfogyasztás, ami magasabb, mint a tavalyi jelentésben szereplő 75 millió hordós becslés.

A londoni székhelyű cég a földgáz iránti kereslet növekedését is prognosztizálja, elsősorban az ázsiai cseppfolyósított földgáz (LNG) import miatt. A jelentés szerint az Egyesült Államok és a Közel-Kelet lehet a földgáz fő beszállítója ebben az időszakban.

Új tényezőként jelenik meg a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok energiaigénye.

A BP becslése szerint az adatközpontok villamosenergia-felhasználásának növekedése 2035-ig a globális áramigény-növekedés mintegy 10%-át, az amerikai áramigény-növekedés 40%-át teheti ki.

