A brit olajóriás szerint sokkal több kőolajra lesz szükség, mint gondoltuk

Az olajipari óriásvállalat éves kitekintésében több tényezőt is megnevezett, amelyek a kereslet növekedését támogatják:
- a feltörekvő piacok növekvő fogyasztása,
- a lassú energiahatékonysági fejlődés,
- a geopolitikai feszültségek
- és a petrolkémiai termékek folyamatos használata
tartozik ide.
A BP előrejelzése szerint
a fogyasztás öt év múlva eléri a napi 103,4 millió hordót, szemben az idei 102,2 millió hordóval.
A vállalat közgazdászai szerint a "langyos" energiahatékonysági fejlődés miatt megnövekedett keresletet fosszilis üzemanyagokkal fogják kielégíteni. Ha ez a tendencia folytatódik, 2035-ig akár napi 6 millió hordóval is növekedhet az olajkereslet.
A BP alapforgatókönyve szerint
a kereslet 2035 körül kezd majd visszatérni a jelenlegi szintekre.
A vállalat hosszú távú előrejelzése szerint 2050-ben még mindig napi 83 millió hordó körül alakulhat az olajfogyasztás, ami magasabb, mint a tavalyi jelentésben szereplő 75 millió hordós becslés.
A londoni székhelyű cég a földgáz iránti kereslet növekedését is prognosztizálja, elsősorban az ázsiai cseppfolyósított földgáz (LNG) import miatt. A jelentés szerint az Egyesült Államok és a Közel-Kelet lehet a földgáz fő beszállítója ebben az időszakban.
Új tényezőként jelenik meg a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok energiaigénye.
A BP becslése szerint az adatközpontok villamosenergia-felhasználásának növekedése 2035-ig a globális áramigény-növekedés mintegy 10%-át, az amerikai áramigény-növekedés 40%-át teheti ki.
