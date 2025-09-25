Egyre többen bízzák befektetésüket a ChatGPT-re, ám van egy csavar a történetben

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A mesterséges intelligenciának köszönhetően ma már bárki számára elérhetők olyan részvénykiválasztási és befektetéselemzési lehetőségek, amelyek korábban csak a nagybankok vagy intézményi befektetők kiváltságai voltak.

A robottanácsadói piac – amely magában foglalja az automatizált, algoritmus-vezérelt pénzügyi tanácsadást nyújtó fintech cégeket, bankokat és vagyonkezelőket – a Research and Markets elemzése szerint

2029-re várhatóan 470,91 milliárd dolláros bevételt ér majd el a tavalyi 61,75 milliárd dollárról, ami közel 600 százalékos növekedést jelent.

Jeremy Leung, aki közel két évtizeden át elemzett vállalatokat az UBS-nél, idén, miután elvesztette állását a svájci banknál, a ChatGPT-t kezdte használni befektetési döntéseihez.

Már nincs lehetőségem Bloomberg terminálra vagy más, rendkívül drága piaci adatszolgáltatásokra. Még az egyszerű ChatGPT is sok mindent tud és képes reprodukálni számos korábbi munkafolyamatomat

– mondta, bár figyelmeztetett, hogy

az eszköz nem fér hozzá a fizetős tartalmakhoz, így fontos elemzéseket hagyhat figyelmen kívül.

Az eToro bróker felmérése szerint a kiskereskedelmi befektetők mintegy fele használna olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT vagy a Google Gemini befektetéseik kiválasztásához vagy módosításához, és 13 százalékuk már most is használja ezeket. Az Egyesült Királyságban a Finder összehasonlító cég felmérésében résztvevők 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy chatbotokat és AI-t használt személyes pénzügyi tanácsadásra.

"Az AI-modellek brilliánsak lehetnek" – mondta Dan Moczulski, az eToro brit ügyvezető igazgatója. "A kockázat akkor jelentkezik, amikor az emberek a ChatGPT-hez vagy a Geminihez hasonló általános modelleket jósként kezelik." Moczulski szerint jobb kifejezetten piacok elemzésére kiképzett AI-platformokat használni, mivel "az általános AI-modellek tévesen idézhetnek számokat és dátumokat, túlságosan támaszkodhatnak előre meghatározott narratívákra, és túlzottan a múltbeli árfolyammozgásokra hagyatkozhatnak a jövő előrejelzésénél".

A Finder 2023 márciusában arra kérte a ChatGPT-t, hogy válasszon ki egy részvénykosarat minőségi vállalkozásokból, olyan kritériumok alapján, mint az adósságszint, a fenntartható növekedés és a versenyelőnyt biztosító eszközök. A 38 részvényből álló válogatás, amely tartalmazza az AI zászlóshajóját, az Nvidiát és az Amazon online kiskereskedőt, valamint olyan fogyasztási cikkeket gyártó vállalatokat, mint a Procter & Gamble és a Walmart, eddig közel 55 százalékkal emelkedett, ami majdnem 19 százalékponttal több, mint az Egyesült Királyság 10 legnépszerűbb alapjának átlaga.

