Egyre többen bízzák befektetésüket a ChatGPT-re, ám van egy csavar a történetben

A mesterséges intelligenciának köszönhetően ma már bárki számára elérhetők olyan részvénykiválasztási és befektetéselemzési lehetőségek, amelyek korábban csak a nagybankok vagy intézményi befektetők kiváltságai voltak.
A robottanácsadói piac – amely magában foglalja az automatizált, algoritmus-vezérelt pénzügyi tanácsadást nyújtó fintech cégeket, bankokat és vagyonkezelőket – a Research and Markets elemzése szerint
2029-re várhatóan 470,91 milliárd dolláros bevételt ér majd el a tavalyi 61,75 milliárd dollárról, ami közel 600 százalékos növekedést jelent.
Jeremy Leung, aki közel két évtizeden át elemzett vállalatokat az UBS-nél, idén, miután elvesztette állását a svájci banknál, a ChatGPT-t kezdte használni befektetési döntéseihez.
Már nincs lehetőségem Bloomberg terminálra vagy más, rendkívül drága piaci adatszolgáltatásokra. Még az egyszerű ChatGPT is sok mindent tud és képes reprodukálni számos korábbi munkafolyamatomat
– mondta, bár figyelmeztetett, hogy
az eszköz nem fér hozzá a fizetős tartalmakhoz, így fontos elemzéseket hagyhat figyelmen kívül.
Az eToro bróker felmérése szerint a kiskereskedelmi befektetők mintegy fele használna olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT vagy a Google Gemini befektetéseik kiválasztásához vagy módosításához, és 13 százalékuk már most is használja ezeket. Az Egyesült Királyságban a Finder összehasonlító cég felmérésében résztvevők 40 százaléka nyilatkozott úgy, hogy chatbotokat és AI-t használt személyes pénzügyi tanácsadásra.
"Az AI-modellek brilliánsak lehetnek" – mondta Dan Moczulski, az eToro brit ügyvezető igazgatója. "A kockázat akkor jelentkezik, amikor az emberek a ChatGPT-hez vagy a Geminihez hasonló általános modelleket jósként kezelik." Moczulski szerint jobb kifejezetten piacok elemzésére kiképzett AI-platformokat használni, mivel "az általános AI-modellek tévesen idézhetnek számokat és dátumokat, túlságosan támaszkodhatnak előre meghatározott narratívákra, és túlzottan a múltbeli árfolyammozgásokra hagyatkozhatnak a jövő előrejelzésénél".
A Finder 2023 márciusában arra kérte a ChatGPT-t, hogy válasszon ki egy részvénykosarat minőségi vállalkozásokból, olyan kritériumok alapján, mint az adósságszint, a fenntartható növekedés és a versenyelőnyt biztosító eszközök. A 38 részvényből álló válogatás, amely tartalmazza az AI zászlóshajóját, az Nvidiát és az Amazon online kiskereskedőt, valamint olyan fogyasztási cikkeket gyártó vállalatokat, mint a Procter & Gamble és a Walmart, eddig közel 55 százalékkal emelkedett, ami majdnem 19 százalékponttal több, mint az Egyesült Királyság 10 legnépszerűbb alapjának átlaga.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját
Épp Zaporizzsját bombázták az oroszok.
Már olyan méreteket ölt a betegszabadságos csalás, hogy majd belerokkan egy ország
Magánnyomozók figyelik a táppénzen lévőket.
Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit
Nemzetközi és tőzsdei terjeszkedésben a vállalat.
Elárulta az EKB, mikor jön a digitális euró
Egy központi bank által támogatott online fizetési rendszer épül.
Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet
A kínai cég az egész márkaélményt hozná a kontinensre.
Összeütközött két utasszállító repülőgép a moszkvai reptéren
Több százan tartózkodtak a gépeken.
Két számjegyű hozamot várnak el a befektetők – fel van adva a lecke a magyar alapkezelőknek
Megszólalt az egyik legnagyobb alapkezelő igazgatója.
Egyetlen dolog kellett, hogy Trump elkötelezze magát Ukrajna mellett: Kijev ellentámadásba lendülhet
Részletezték számára a helyzetet.
Személyes vagy online személyi kölcsön igénylés?
A személyi kölcsönök piaca 2025-ben történelmi csúcsokat dönt: júliusban 107,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a magyarok, ami 42%-os növekedést jelent az előző évh
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.