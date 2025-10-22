  • Megjelenítés
 
Mutatjuk a befektetéseket, amelyekkel 50 százalékot is lehetett már keresni idén

Hasítanak a magyar befektetési alapok, különösen jó évük van az árupiaci alapoknak, némelyik akár 50% feletti forinthozamot produkált az év eddigi részében, elsősorban az arany rendkívüli teljesítményének köszönhetően. A részvényalapok sem panaszkodhatnak, a legjobban menő alapok mezőnyében bőven találni 30, sőt 40 százalék feletti hozamokat is, míg a legnagyobb alapok közt továbbra is kötvény- és ingatlanalapok találhatók, ezek az eszközök szerényebb hozamokat tudtak idén felmutatni. Gyűjtésünkben azt is megmutatjuk, melyek voltak idén a legjobban dolgozó befektetések a különböző kategóriákban.

Megdönthetetlen az OTP Optima "A" sorozatának uralma, október közepén csaknem 1320 milliárd forintot tartottak ebben az alapban a befektetők – derül ki a BAMOSZ statisztikáiból. A legnagyobb magyar alap olyannyira népszerű, hogy a második és harmadik helyezett együttesen sem kezel annyi vagyont, amely labdába rúghatna mellette.

Az Optima ráadásul idén tovább tudta növelni a vagyonát, év eleje óta kb. 1,5%-kal nőtt az alap mérete,

miközben idén a top tízből öt alapnak csökkent a kezelt vagyona. A második legnagyobb hazai befektetési alap az Erste Ingatlanalap T sorozata, itt 717 milliárd forint található, míg az OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap 534 milliárdos vagyonnal a harmadik helyezést szerezte meg az október közepi pillanatkép szerint.

