Figyelem, új lakossági állampapírok jönnek, rég láttunk ilyen magas kamatokat!

Októbertől új lakossági állampapírok érkeznek, változnak a Fix Magyar Állampapír, a Magyar Állampapír Plusz és a Bónusz Magyar Állampapír kondíciói – derül ki az ÁKK közzétételeiből. Új inflációkövető PMÁP is érkezik, minimális, 0,10 százalékpontos kamatprémiummal.

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Négy lakossági állampapírnak is változnak a kondíciói

A FixMÁP kamata 5 éves futamidő mellett 6,50%-ról 7,00%-ra emelkedik.

A MÁP Plusz kamatozása a mostani 5,75-6,75% sávból a 6,50%-7,50% közti sávba emelkedik, miközben megmarad a kamatfizetés utáni időszakos, 100%-os árfolyamon történő visszaváltási opció.

miközben megmarad a kamatfizetés utáni időszakos, 100%-os árfolyamon történő visszaváltási opció. Új BMÁP-ot is piacra dob az ÁKK, 6 év futamidővel, a DKJ-hozamszint fölött 0,75-1,00 százalékpont kamatprémiummal. A 4 éves BMÁP viszont megszűnik.

A 4 éves BMÁP viszont megszűnik. Új PMÁP is érkezik, meglehetősen alacsony kamatprémiummal: infláció felett 0,10 százalékpont lesz a kamata, kivéve az első, kb. fél éves, 2026. május 23-ig tartó kamatperiódust, amikor az évesített kamat mértéke 6,00% lesz.

Jön a 7%-os Fix Magyar Állampapír

A FixMÁP jelenleg a lakossági befektetők első számú kedvencének tekinthető a bruttó értékesítési számok alapján, minden héten ebből veszik a legnagyobb mennyiséget a befektetők. A Fix Magyar Állampapír kondíciói a rövidebb, 3 éves futamidőnél nem változnak, továbbra is 6,5% lesz a rövidebb FixMÁP éves kamata. A hosszabb, 5 éves futamidejű FixMÁP kamata azonban 6,5%-ról 7%-ra emelkedik,

ezzel ösztönzi az ÁKK a hosszabb távra befektetést.

Szinte lenullázták a Prémium Magyar Állampapír prémiumát

A korábbi években hatalmas népszerűséget szerző, inflációkövető Prémium Magyar Állampapír nagy érvágást szenvedett el. Jelenleg 10 év futamidejű, emelkedő kamatprémiummal rendelkező inflációkövető papír van a piacon, kivéve az első kamatperiódust, melyben fix évi 6,5%-ot fizet a papír. A 2-6. években infláció felett 0,50% százalékpont a jelenlegi PMÁP kamatprémiuma, a 7-10. években pedig 1,00 százalékpontot fizet infláció felett.

Az új, változatlanul 10 év futamidejű PMÁP ezzel szemben alig 0,10 százalékpontos kamatprémiummal lesz vásárolható, kivéve az első, 2026 májusig tartó kamatperiódust, amikor fix évi 6,00%-ot fizet a papír. Ezzel az állam azt is üzenheti, hogy kifejezetten hátra sorolja a lakossági állampapírok rangsorában az inflációkövető állampapírt – ami nem véletlen, hiszen drága mulatság volt a vágtató inflációt követő PMÁP-kamatfizetési hullám.

Érdemben nő a MÁP Plusz kamata

A jelenleg kevesek által favorizált, 5 év futamidejű Magyar Állampapír Plusz is ráncfelvarráson esik át, 5,75-6,75% közti sávról 6,50-7,50%-ra emelkedik a papír új kamata. Futamideje nem változik, öt év lesz, de az első kamatperiódus valamivel hosszabb egy évnél, 2025. október 2-től 2026. november 21-ig tart majd.

Megszűnik a 4 éves Bónusz Magyar Állampapír, csak a 6 éves papír marad meg

A BMÁP jelenleg az értékesítési adatok alapján a második legnépszerűbb papír a FixMÁP mögött. Ennek oka egyszerű: jelenleg a legmagasabb (de változó) kamatot kínálja a Bónusz Magyar Állampapír, 4 évre 7,12%-os, 6 évre 7,10%-os induló kamattal vásárolhatók a BMÁP-ok.

A rövidebb futamidejű BMÁP értékesítését az ÁKK október 1-gyel lezárja, de új, 4 éves konstrukciót nem hirdetett meg, tehát október 2-től már csak 6 éves verzióban lesz vásárolható a Bónusz Magyar Állampapír.

Az újonnan piacra dobott, 6 év futamidejű papír kamata továbbra is 3 havi rendszerességgel változik, a szokott módon az utolsó négy, 3 havi DKJ-aukció súlyozott átlaghozama mint kamatbázis felett fizet majd kamatprémiumot. A kamatprémium enyhén csökken, 2025 októbertől 2029 szeptember végéig 0,75 százalékpont lesz a papír kamatprémiuma, az utolsó nyolc kamatperiódusban (utolsó 2 évben) pedig 1,00 százalékpontot fizet majd. (Jelenleg 1-1,50 százalékpont prémiumot fizet a BMÁP.)

Az új BMÁP kamata az első, december 25-ig tartó kamatperiódusban évi 6,10% lesz.

Volt jele az új állampapírok érkezésének

Az új állampapírok hirdetése nem előzmény nélküli: néhány nappal ezelőtt Hoffmann Mihály, az ÁKK vezérigazgatója arról beszélt a Portfolio konferenciáján, hogy folyamatosan frissítik a lakossági termékpalettát. Hoffmann szerint a lakossági befektetők igen érzékenyek a hozamszintre, és az is meghatározó trend volt az utóbbi években, hogy többségbe kerültek a változó kamatozású kötvények a lakossági állampapír-portfólión belül.

Az ÁKK jelenlegi törekvése, hogy az átlagos futamidő (duration) hosszabbodjon, ezenkívül a fix-változó arány is kiegyensúlyozottabb legyen, hogy mérséklődjön a lakossági portfólió kamatkockázata,

ezáltal magasabb inflációs- és hozamkörnyezetben az állam kamatkiadása.

Az új állampapírokról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is posztolt közösségi oldalán.

Cikkünket frissítjük az új információkkal, elemzésünkkel.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 18. Új idők jönnek a lakossági állampapíroknál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ