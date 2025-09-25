Vigyázat, főként az alacsony jövedelműeket fenyegeti a nyugdíjkatasztrófa

A PensionBee, a lakossági nyugdíjpiac egyik vezető szereplője által végzett felmérés szerint az alkalmi munkavállalók körében az évi 15 000 font alatt keresőknek mindössze 16%-a fizet rendszeresen személyesen nyugdíjpénztárba, míg a 100 000 font felett keresőknél ez az arány 46%.

Az alacsony jövedelműek ötöde kizárólag az állami nyugdíjból számít bevételRe idős korában, ami jelentősen növeli az időskori szegénység kockázatát.

A legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók 18%-a egyszerűen nem engedheti meg magának a megtakarítást, miközben a mindennapi megélhetési költségek szinte minden jövedelmi szinten a legnagyobb akadályt jelentik a nyugdíjcélú megtakarítások előtt. A fiatal felnőttek szembesülnek a legnagyobb anyagi nehézségekkel: a 18-24 évesek közel negyede (23%) nem tud nyugdíjpénztárba fizetni a költségek miatt.

A nyugdíjjal kapcsolatos magabiztosság szorosan összefügg a jövedelemmel: a 15 000 font alatt keresőknek csupán 18%-a érzi magát "nagyon magabiztosnak" pénzügyi jövőjével kapcsolatban, szemben a 100 000 font felett keresők 39%-ával. Ez a bizalomhiány nemcsak jövedelmi egyenlőtlenségeket jelez, hanem azt is, hogy a rendszer nem teszi elég egyszerűvé vagy vonzóvá a megtakarítást az alacsonyabb jövedelműek számára.

A kutatás szerint minden demográfiai csoportban igény mutatkozik a reformra. A rugalmas befizetési modellek a legkeresettebb nyugdíjpénztári szolgáltatások, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében. Az évi 15 000-19 999 font között keresők több mint fele állítja, hogy

a kis összegek rugalmas befizetésének lehetősége növelné hajlandóságukat a nyugdíjpénztári megtakarításra.

Lisa Picardo, a PensionBee brit üzletágának vezetője szerint: "Bár az automatikus nyugdíjpénztári tagság milliók számára átalakította a nyugdíj-megtakarításokat, sokan továbbra is kimaradnak a rendszerből, különösen az önfoglalkoztatók. Ezek a munkavállalók ugyanolyan esélyt érdemelnek a biztonságos nyugdíj felépítésére, de további akadályokkal szembesülnek a befizetések megkezdésekor és fenntartásakor. A megfelelő eszközökkel és támogatással a kis, következetes lépések is valódi különbséget jelenthetnek a hosszú távú nyugdíjkilátásokban."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ