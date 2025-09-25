Vigyázat, főként az alacsony jövedelműeket fenyegeti a nyugdíjkatasztrófa

A PensionBee, a lakossági nyugdíjpiac egyik vezető szereplője által végzett felmérés szerint az alkalmi munkavállalók körében az évi 15 000 font alatt keresőknek mindössze 16%-a fizet rendszeresen személyesen nyugdíjpénztárba, míg a 100 000 font felett keresőknél ez az arány 46%.
Az alacsony jövedelműek ötöde kizárólag az állami nyugdíjból számít bevételRe idős korában, ami jelentősen növeli az időskori szegénység kockázatát.
A legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók 18%-a egyszerűen nem engedheti meg magának a megtakarítást, miközben a mindennapi megélhetési költségek szinte minden jövedelmi szinten a legnagyobb akadályt jelentik a nyugdíjcélú megtakarítások előtt. A fiatal felnőttek szembesülnek a legnagyobb anyagi nehézségekkel: a 18-24 évesek közel negyede (23%) nem tud nyugdíjpénztárba fizetni a költségek miatt.
A nyugdíjjal kapcsolatos magabiztosság szorosan összefügg a jövedelemmel: a 15 000 font alatt keresőknek csupán 18%-a érzi magát "nagyon magabiztosnak" pénzügyi jövőjével kapcsolatban, szemben a 100 000 font felett keresők 39%-ával. Ez a bizalomhiány nemcsak jövedelmi egyenlőtlenségeket jelez, hanem azt is, hogy a rendszer nem teszi elég egyszerűvé vagy vonzóvá a megtakarítást az alacsonyabb jövedelműek számára.
A kutatás szerint minden demográfiai csoportban igény mutatkozik a reformra. A rugalmas befizetési modellek a legkeresettebb nyugdíjpénztári szolgáltatások, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében. Az évi 15 000-19 999 font között keresők több mint fele állítja, hogy
a kis összegek rugalmas befizetésének lehetősége növelné hajlandóságukat a nyugdíjpénztári megtakarításra.
Lisa Picardo, a PensionBee brit üzletágának vezetője szerint: "Bár az automatikus nyugdíjpénztári tagság milliók számára átalakította a nyugdíj-megtakarításokat, sokan továbbra is kimaradnak a rendszerből, különösen az önfoglalkoztatók. Ezek a munkavállalók ugyanolyan esélyt érdemelnek a biztonságos nyugdíj felépítésére, de további akadályokkal szembesülnek a befizetések megkezdésekor és fenntartásakor. A megfelelő eszközökkel és támogatással a kis, következetes lépések is valódi különbséget jelenthetnek a hosszú távú nyugdíjkilátásokban."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját
Épp Zaporizzsját bombázták az oroszok.
Már olyan méreteket ölt a betegszabadságos csalás, hogy majd belerokkan egy ország
Magánnyomozók figyelik a táppénzen lévőket.
Tőzsdére ment a Chery, tépik a kínai autógyártó részvényeit
Nemzetközi és tőzsdei terjeszkedésben a vállalat.
Elárulta az EKB, mikor jön a digitális euró
Egy központi bank által támogatott online fizetési rendszer épül.
Kezdődhet a Xiaomi európai offenzívája - Akár európai gyára is lehet
A kínai cég az egész márkaélményt hozná a kontinensre.
Összeütközött két utasszállító repülőgép a moszkvai reptéren
Több százan tartózkodtak a gépeken.
Két számjegyű hozamot várnak el a befektetők – fel van adva a lecke a magyar alapkezelőknek
Megszólalt az egyik legnagyobb alapkezelő igazgatója.
Egyetlen dolog kellett, hogy Trump elkötelezze magát Ukrajna mellett: Kijev ellentámadásba lendülhet
Részletezték számára a helyzetet.
Személyes vagy online személyi kölcsön igénylés?
A személyi kölcsönök piaca 2025-ben történelmi csúcsokat dönt: júliusban 107,2 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a magyarok, ami 42%-os növekedést jelent az előző évh
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.