Bámulatos húzás a világ legnagyobb alapjától, két kézzel önti a pénzt az újhullámos befektetésbe

A világ legnagyobb állami vagyonalapja, a 2000 milliárd dolláros Norges Bank Investment Management (NBIM) pénteken bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárt fektet a Brookfield Asset Management Global Transition Fund II nevű alapjába.

Ez a befektetési alap üzleti átalakulásra, tiszta energiára és fenntartható megoldásokra összpontosít.

"Ez a befektetés lehetővé teszi számunkra, hogy olyan projektekbe fektessünk, amelyek megújuló energiainfrastruktúrát fejlesztenek, miközben támogatják az iparágak szélesebb körű átállását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldásokra" - nyilatkozta Harald von Heyden, az alap energia- és infrastruktúra részlegének globális vezetője.

Ez az NBIM második ilyen jellegű, közvetett befektetése, miután tavaly augusztusban 900 millió eurót helyezett el a Copenhagen Infrastructure Partners által kezelt alapban. A norvég vagyonalap tőzsdén kívüli megújuló energiás befektetéseinek többsége fizikai eszközökben található, a tengeri szélerőművektől a napelemparkokig. A vagyonalap a héten egy konzorcium élén részt vett a Tennet Holding BV német villamosenergia-hálózatának 46%-os részesedésének megvásárlásában.

Von Heyden a hónap elején elmondta: a vagyonalap eddig 8 milliárd dollárt helyezett ki a megújuló energiainfrastruktúrára szánt 38 milliárd dollárból. Első megújuló energiás befektetését 2021-ben hajtotta végre a holland Borssele 1 és 2 tengeri szélerőművekben való részesedéssel. Június végéig öt országban 10 befektetést hajtott végre, és a tőzsdén kívüli megújuló infrastruktúra a teljes befektetéseinek mintegy 0,4%-át teszi ki.

