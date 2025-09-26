Ennek nem fognak örülni a részvényesek: hadat üzenhet a pénzügyi rendszer

A koronavírus alatt rengeteg likviditást pumpáltak a pénzügyi rendszerbe a gazdaság megsegítése érdekében. Azóta viszont változtak az idők és már évek óta elkezdte a Fed leépíteni a mérlegét, aminek viszont vannak nem kívánt mellékhatásai is. Mostanában azonban olyan helyzet kezd kialakulni, ami már 2018-ban is komoly károkat okozott a tőzsdén.

Bár az amerikai jegybank a szeptemberi ülésén elkezdte a kamatcsökkentési ciklusát, a valóság az, hogy a felszín alatt kezdenek rosszra fordulni a dolgok és ezen a kamatcsökkentések sem tudnak segíteni.

Egyre nő a feszültség a pénzpiacoknak, növekednek a pénzügyi rendszeren belül a súrlódások.

2018-ban ez óriási tőzsdei eséshez vezetett, reméljük most nem fog. Mutatjuk miről van szó.