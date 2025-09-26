Radikális terv látott napvilágot: részvényekbe kényszerítenék a megtakarítók pénzét

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A New Financial szerint a kormánynak lehetősége van arra, hogy az Egyesült Királyságok részvénypiacára fókuszáló alapértelmezett alapokat hozzon létre a befizetésekkel meghatározott (defined contribution, DC) nyugdíjrendszerekben.

A szervezet azt javasolja, hogy a részvényállomány 20-25 százalékát hazai papírokba kellene befektetni.

A brit nyugdíjalapok az elmúlt években jelentősen csökkentették a hazai részvényekbe történő befektetéseiket: a DC alapok brit részvényallokációja a 2013-as 40 százalékról 2023-ra 9 százalékra esett vissza.

"Az élénk részvénypiacok kulcsfontosságúak a brit gazdaság egészsége szempontjából, és az erős hazai nyugdíjalap-bázis rendkívül fontos a brit részvénypiacok számára" - nyilatkozta William Wright, a New Financial alapítója.

Egy 1000 brit állampolgár körében végzett felmérés szerint a megkérdezettek kétharmada támogatja, hogy a kormány ösztönözze a nyugdíjalapokat a brit vállalatokba történő nagyobb befektetésre. A válaszadók átlagosan úgy gondolták, hogy nyugdíjuk körülbelül 40 százalékát fektetik be a brit részvénypiacon, miközben a valóságban ez az arány csak 7 százalék körül van.

A DC nyugdíjalapok jelenleg mintegy 33 milliárd fontot tartanak brit tőzsdei részvényekben.

Ez az összeg a New Financial szerint 109 milliárd fontra emelkedhetne,

ha a brit részvények az alapértelmezett nyugdíjalapok részvényállományának 19 százalékát tennék ki. Ha a kormány ennél is tovább menne, és minden DC nyugdíjalapot arra kötelezne, hogy részvényeik ötödét az Egyesült Királyságban fektessék be, ez az összeg 128 milliárd fontra is nőhetne.

A kormány eddig elsősorban a hazai infrastruktúrába és magántőkébe történő befektetések ösztönzésére összpontosított. Korábban egy önkéntes megállapodást koordinált, amelyben 17 nagy DC-nyugdíjszolgáltató vállalta, hogy alapértelmezett alapjaik legalább 5 százalékát brit magánpiaci eszközökbe fektetik.

A nyugdíjalapok hazai eszközökbe történő kötelező befektetése az elmúlt hónapokban heves ellenállásba ütközött, mivel a nyugdíjalapok kezelőinek és vagyonkezelőinek elsődleges kötelessége, hogy tagjaik legjobb érdekében fektessenek be.

Az amerikai részvények az elmúlt évtizedben jelentősen felülmúlták brit társaikat. Az S&P 500 index 300 százalékkal emelkedett, míg a FTSE 100 csak 120 százalékkal, helyi valutában számolva. Idén januártól azonban a brit részvények 16 százalékkal erősödtek, szemben az amerikai megfelelőjük 13 százalékos növekedésével.

A várhatóan jövőre hatályba lépő nyugdíjtörvény keretet biztosít arra, hogy a szabályozók kötelezzék a munkahelyi DC rendszerek alapértelmezett alapjait bizonyos eszközökbe - köztük magántőkébe, magánhitelbe, kockázati tőkébe vagy ingatlanba - történő befektetésre, de a tőzsdei részvényekbe nem. Ugyanakkor Wright szerint a New Financial javaslata nem kényszerítene senkit arra, hogy többet fektessen brit részvényekbe, mivel lehetőségük lenne kilépni az alapértelmezett alapokból.

