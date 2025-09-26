Recesszió és tőkepusztítás: a pénzember szerint ezt hozza el a mesterséges intelligencia

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Greenlight Capital alapítója szerint az Apple, a Meta és az OpenAI ezermilliárd dolláros infrastruktúra-fejlesztései olyan szélsőséges mértékűek, hogy a várható megtérülésük rendkívül bizonytalan. Bár Einhorn szerint az MI végül felülmúlhatja a mai optimista előrejelzéseket,

megkérdőjelezi, hogy az évi 1000 milliárd vagy 500 milliárd dolláros költés valóban jó eredményeket hoz-e a befektető cégeknek.

"Az emlegetett számok annyira szélsőségesek, hogy nagyon nehéz értelmezni őket", mondta Einhorn. "Biztos vagyok benne, hogy nem nulla a megtérülés, de észszerű esély van arra, hogy ebben a ciklusban hatalmas tőkepusztítás következik be."

Az OpenAI vezetője, Sam Altman korábban kijelentette, hogy a nem túl távoli jövőben "ezermilliárdokat" szeretne infrastruktúrára költeni, míg a Meta vezére, Mark Zuckerberg szintén több százmilliárd dolláros adatközpont-beruházásokról beszélt. Az Apple februárban jelentette be, hogy a következő négy évben 500 milliárd dollárt tervez belföldön elkölteni.

Einhorn éles különbséget tett az MI hosszú távú jelentősége és a finanszírozásának azonnali gazdasági hatásai között. Szerinte sok projekt meg fog valósulni, de a befektetők nem feltétlenül látják majd a remélt megtérülést.

A Simplify Asset Management által a New York-i Tőzsdén rendezett panelbeszélgetésen Einhorn az MI-beruházásokon túlra is kiterjesztette kritikáját. A gyenge munkaerőpiaci adatokra és a stagnáló termelékenységre hivatkozva jelezte, hogy recesszió közeledhet.

Inkább azon a véleményen vagyok, hogy recesszió felé tartunk, vagy már benne is vagyunk

– mondta a befektető, aki szerint a munkahelyek nem bővülnek, a munkahét rövidül, és a termelékenység sem túl jó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

