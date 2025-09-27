Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás

Egy jól felépített kereskedési stratégia azonban éppen ezt hivatott orvosolni. Soron következő online előadásunkon, a résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogyan lehet tudatosan, tervezetten közelíteni a tőzsdei befektetésekhez, legyen szó rövid vagy hosszú távú stratégiáról.
Miért fontos a stratégiaépítés?
A tőzsdei siker kulcsa nem az impulzív döntésekben, hanem a következetesen alkalmazott, jól átgondolt stratégiában rejlik.
Egy kereskedési terv nemcsak a célok kitűzésében segít, hanem abban is, hogy a befektető tudatosan kezelje a kockázatot, ne engedje, hogy az érzelmek irányítsák a döntéseit, és hosszú távon is képes legyen nyereségesen kereskedni.
Miről lesz szó az előadáson?
-
A stratégiaépítés alapjai: Hogyan építs fel kezdőként egy stabil, követhető kereskedési tervet, amely illeszkedik a saját pénzügyi céljaidhoz.
-
Kockázatkezelés: A veszteségek minimalizálásának és a nyereség maximalizálásának gyakorlati módszerei.
-
Piaci elemzés: Hogyan integráld a technikai és fundamentális elemzéseket a stratégiádba, hogy megalapozott döntéseket hozhass.
-
Gyakorlati tippek és lépések: Konkrét példák és bevált módszerek, amelyek segítenek a stratégiád napi alkalmazásában.
-
Pszichológiai aspektusok: Az érzelmi kontroll szerepe a tőzsdei sikerben, és hogyan maradhatsz higgadt a piaci hullámvölgyek során.
Az előadás célja, hogy a résztvevők ne csak elméleti tudást kapjanak, hanem kézzelfogható eszközöket is, amelyekkel saját stratégiát építhetnek, és tudatosan navigálhatnak a tőzsdei világban.
Tudásszint: Kezdő
Időpont: 2025. szeptember 28. 19:00 - 19:45
Helyszín: az internet
Jelentkezés és további információ.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Szörnyű drónesővel támad Oroszország, több ukrán települést is csapás ért
Az odesszai vasútvonalon is kár keletkezett.
Nem tűri a NATO a légtérsértéseket, sürgős intézkedéseket fontolgat Oroszország provokációi miatt
A NATO a jövőben erőteljesen fog fellépni a légtérsértések ellen.
Lebukott a harapófogóba került kormány, brutális adóemelési terv látott napvilágot
Súlyos költségvetési gondokkal küzd az európai nagyhatalom.
Eurómilliárdok mehetnek a kukába, ha az EU nem képes egybefogni nagyhatalmi terveit
Egy egész évre szóló költségvetés úszhat el a közös fegyverbeszerzéseken.
Kijev közzétette a bizonyítékot: így történhetett a légtérsértés a magyar határnál
Kétszer is berepülhetett Ukrajnába a magyar drón.
Újabb támadás érhette a Barátság kőolajvezetéket
Az oroszok állítása szerint.
Tényleg közelít a világvége? Mit mutatnak a számok?
Bjorn Lomborg írása.
Bevallotta az európai szélsőjobboldali vezér, végig az oroszok zsebében volt
Pénzért cserébe Oroszországot támogató nyilatkozatokat tett az Európai Parlamentben.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?